به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع دادگستری شاهرود، در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به بازدید میدانی خود از دادگاه عمومی بی ارجمند بر لزوم تثبیت و ارتقای جایگاه حوزه قضائی این بخش در شمار مراجع قضائی با عملکرد مطلوب تاکید کرد و گفت: این دادگاه عمومی، ظرفیت آن را دارد که با ارتقای شاخص‌های عملکردی، به یکی از حوزه‌های قضائی برتر استان سمنان تبدیل شود. دقت، سلامت، نظم و رعایت اصول حرفه‌ای در انجام وظایف، لازمه این مسیر است.

وی با تاکید بر اینکه این بازدید با هدف ارزیابی میدانی وضعیت رسیدگی‌های قضائی، نظارت بر روند اجرای احکام و بررسی عملکرد اداری و قضائی برگزار شد، گفت: از شعب مختلف دادگاه عمومی بخش بی ارجمند، واحدهای ستادی، بایگانی راکد، انبار اموال و سایر بخش‌های اداری بازدید و در جریان جزئیات فعالیت هر بخش قرار گرفتیم.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در جریان بررسی‌های میدانی، ضمن تأکید بر اجرای کامل دادرسی تمام‌الکترونیک، خواستار تسریع در روند پالایش و ساماندهی پرونده‌ها و اسناد مشمول دستورالعمل‌های مربوطه شد و نظم اداری، بهداشت محیط، انضباط کاری و دقت در انجام وظایف را از شاخص‌های ضروری برای استمرار اعتماد عمومی به دستگاه قضائی استان دانست.

وی همچنین با بررسی وضعیت انبار و اموال بلااستفاده در این حوزه قضائی، دستور انتقال وسایل و تجهیزات بلااستفاده به مرکز استان جهت تعیین تکلیف قانونی را صادر کرد و بر استفاده بهینه از امکانات و اموال اداری تأکید کرد.

اکبری با بررسی دقیق عملکرد کمی و کیفی حوزه قضائی بی ارجمند و صدور دستورات و ارشادات قضائی لازم، اظهار داشت: دادگاه عمومی بخش بی ارجمند از ظرفیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد برخوردار است و با استمرار تلاش‌ها و ارتقای شاخص‌های عملکردی، می‌تواند در زمره حوزه‌های قضائی برتر استان قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با بیان اینکه در ادامه سفر به شرق استان، از پروژه در حال احداث «مجتمع قضائی دادگستری شاهرود» نیز بازدید شد، گفت: در جریان بازدید، بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی و سازه‌ای، استحکام بنا و سرعت در اجرای کار تاکید شد.

اکبری خاطرنشان کرد: طرح‌های عمرانی قوه قضائیه در استان سمنان باید با دقت، کیفیت بالا و رعایت اصول مهندسی اجرا شوند تا پاسخگوی نیاز مردم و مجموعه قضائی در سال‌های آینده باشند.

به گزارش مهر، این بازدیدها در راستای نظارت میدانی، بهبود کیفیت خدمات قضائی و تحقق دادرسی الکترونیک و کارآمد در سراسر استان سمنان انجام می‌شود.