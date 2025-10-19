ذاکر:اتاق استاندارد در کارخانه و آزمایشگاههای آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی و کیفیت در کشور، بر لزوم ایجاد شعبه اختصاصی برای قانون استاندارد تأکید کرد.

وی اولویت دادن به بیمه و رعایت استانداردهای لازم در ساخت‌وساز را ضروری دانست و تصریح کرد: استانداردهای مصالح باکیفیت در ساخت سازه‌های پیش‌ساز نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حجت الاسلام ذاکر بر تامین امکانات لازم برای دستگاه‌های خدمت‌رسان در حوزه استاندارد به عنوان یک اولویت تأکید و خاطرنشان کرد: اتاق استاندارد باید در تمامی کارخانجات، آزمایشگاه‌ها و مراکز مرتبط ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مشارکت تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان در حوزه استاندارد باید به طور جدی صورت گیرد»، هرگونه کوتاهی در این زمینه را غیرقابل قبول دانست.

حجت الاسلام ذاکر با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی، اظهار کرد: نظارت بر تمامی کالاها باید به صورت جدی انجام شود، اما با نیروی کم موجود، این امر به خوبی ممکن نیست. بنابراین، جذب نیروی کاری در ادارات استاندارد باید صورت گیرد.

حذف موازی‌کاری در چرخه استاندارد قرار دارد

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم با تشریح سیاست‌های کلان این سازمان، بر لزوم حرکت از «استاندارد اجباری» به سمت «مقررات فنی» تأکید کرد.

محمود رضا طاهری با بیان اینکه بحث اجبار از استاندارد رد شده است، اعلام کرد: سیاست سازمان استاندارد باید از استانداردهای اجباری عبور کند و به سمت مقررات فنی برویم.

وی استاندارد را زیرساخت کیفیت خواند و افزود: اگر استانداردها در صنایع و خدمات رعایت نشود، کیفیت محقق نمی‌شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، بر لزوم حذف موازی‌کاری در چرخه استاندارد تأکید و تصریح کرد: کنترل استاندارد کالاها باید سازماندهی شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه از کودکی تا بزرگی با موضوع استاندارد آشنایی نداریم، بر لزوم فرهنگ‌سازی گسترده در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: این مورد را باید با کمک تمامی ارگان‌ها فرهنگ‌سازی کنیم.

طاهری افزود: استانداردهای تشویقی نیز باید در اولویت قرار گیرند.