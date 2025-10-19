یوسف باغچقی به مدال نقره کوراش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کوراش سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که به میزبانی بحرین برگزار می شود، یوسف باغچقی نماینده وزن منهای ۶۵ کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست حریفانی از هند و افغانستان را برد تا راهی فینال شود. وی در مسابقه نهایی به حریف ازبکستانی باخت تا نشان نقره بازیها را به گردن آویزد.

در بخش بانوان اما مهسا برزگر پس از غلبه بر حریف فیلیپینی در مسابقه پای فینال به حریف قرقیزستانی باخت تا صاحب مدال برنز شود.

فردا ستایش جلاالدین و محراب مکرمی دو نماینده دیگر کوراش کشورمان به مصاف حریفان می روند.