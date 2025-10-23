سرمربی تیم ملی هندبال پسران: با تمام توان جنگیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله نوربهبهانی سرمربی تیم ملی هندبال پسران جوان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین بعد از برد تیم ملی برابر قزاقستان گفت: خداراشکر امروز بازی را خیلی خوب شروع کردیم و توانستیم ضعف‌های خود مقابل چین را برطرف کنیم و در ۱۰ دقیقه اول نتیجه بازی را به نفع خود رقم بزنیم.

وی گفت: به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم با تمام توان در این بازی جنگیدند و مزد زحمات خود را گرفتند.

نوربهبهانی در مورد بازی چهارم تیم ملی در این رقابت‌ها گفت: ما فردا با امارات بازی خواهیم داشت. امارات هم تیم خوبی است و مربیان خوبی دارد. به امید خدا می‌جنگیم تا تفاضل را بالا ببریم تا در بازی آخر که با کویت است نتیجه خوبی برای ما رقم بخورد.

او در انتها گفت: در حال حاضر تفاضل گل ما با کویت یکسان است. یک بازی با امارات داریم و اگر آن بازی را هم ببریم صدرنشین گروه خود می‌شویم.

تیم ملی هندبال پسران ایران عصر امروز پنجشنبه سومین بازی خود را در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با برد برابر تیم قزاقستان پشت سرگذاشت. این تیم با این پیروزی ۶ امتیاز گروه را داشته و در صدر رتبه بندی گروه قرار دارد.