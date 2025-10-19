داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم کوراش ایران در روز نخست بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ که به میزبانی کشور بحرین برگزار شد، موفق به کسب دو مدال شد.

وی افزود: مهسا برزگر، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم تیم دختران ایران، در نخستین دیدار خود حریف فیلیپینی را با ضربه فنی شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی برابر نماینده قرقیزستان با اختلاف دو امتیاز نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز بسنده کرد.

خسرویار ادامه داد: در بخش پسران، یوسف باغچقی نماینده وزن ۶۵- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با غلبه بر نماینده هند به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت و با پیروزی برابر نماینده افغانستان، به فینال رسید وی در دیدار پایانی مقابل نماینده ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره و عنوان نائب‌قهرمانی دست یافت.