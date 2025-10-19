به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالشهای ساختاری آموزش و پرورش افت تحصیلی دانشآموزان را نگران کننده دانست و افزود: افت تحصیلی دانشآموزان نگران کننده است آینده کشور را دانشآموزان کنونی میسازند.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت آموزشی در مدارس و دیگری کاهش نرخ باروری نگران کننده است، با نرخ باروری کنونی، چه جمعیتی میخواهد این کشور را در آینده مدیریت کند؟
وی تصریح کرد: با وضعیت فعلی آسیبهای اجتماعی مانند روند کاهشی سن اعتیاد در بین جوانان، آینده کشور چگونه اداره خواهد شد؟ اینها همه مشکلاتی جدی هستند.
بهرامی خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در مجلس، کسانی که به عمق این مسائل واقف باشند، شاید تعدادشان کم باشد و تعداد کسانی که تسلط داشته باشند و بتوانند تأثیرگذار باشند، واقعاً کم است.
وی با اشاره به اینکه نیازمند تخصیص اعتبارات برای حوزه آموزش و پرورش هستیم، گفت: البته به تنهایی نمیشود همه کارها را سامان دهد، چرا که امروز بافت فرهنگی کشور مشکل دارد. این بافت فرهنگی، بستر اصلی است که باید در زمینههای مختلف فراهم شود.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزههای فرهنگی بعضاً میشود با دست خالی هم کار کرد، به نقش خانوادهها و جلسات مشترک گذشته اشاره و ابراز نگرانی کرد: اما از حجم پروژهها، برآوردهای ریالی که دستگاهها ارسال میکنند و منابعی که باید برای آنها تهیه شود، نگران و ناراحتیم. شرایط واقعاً مناسب نیست.
وی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد یکی از بهترین استانها در نرخ رشد شاخصها و در بحث اعتبارات است.
نظر شما