به گزارش خبرنگار مهر، ناظر کشوری وزارت آموزش وپرورش در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسهای در یاسوج گفت: تربیت بدنی و ورزش ابزاری مهم برای رشد همهجانبه دانشآموزان است و علاوه بر ارتقای مهارتهای ورزشی، فرصت تجربه لحظات شاد، تعامل اجتماعی و تقویت اخلاق را فراهم میکند.
طیبه جهانی دفاعی اظهار کرد: ورزش صرفاً میدان رقابت نیست، بلکه محیطی برای یادگیری همکاری، تلاش و همت است و پیروزی تنها در نتیجه نیست بلکه در مسیر تلاش معنا پیدا میکند.
ناظرکشوری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: المپیاد ورزشی درون مدرسهای در چارچوب برنامههای منسجم معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و با حمایتهای مقام عالی وزارت برگزار شد تا ضمن ترویج سبک زندگی سالم و فعال، به گسترش نظام مدیریت استعدادیابی ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در مدارس کمک کند.
توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس و توجه به نشاط دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین با تاکید بر اهمیت ورزش و تربیت بدنی در رشد جسمی و روحی دانشآموزان، بر توجه ویژه به سلامت و نشاط دانشآموزان و توسعه زیرساختهای ورزشی در مدارس استان تأکید کرد.
ایوب رضایی ضمن قدردانی اظهار کرد: ورزش و تندرستی دو نعمت مهم برای انسان هستند که باید با توجه ویژه مورد بهرهبرداری قرار گیرند و دانشآموزان سالم و بانشاط، میتوانند در تحصیل نیز موفقتر عمل کنند.
وی به توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس اشاره کرد و افزود: قبل از شروع سال تحصیلی تجهیزات ورزشی به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان در سراسر مدارس استان توزیع شد. همچنین با اقدامات انجام شده، سالنهای ورزشی و زمینهای چمن مصنوعی در مدارس آماده بهرهبرداری شدهاند و این روند با حمایت معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت.
مدیرکل آموزش وپرورش استان تأکید کرد: ورزش، علاوه بر رشد جسمی، موجب تقویت روحیه، اخلاق و نشاط اجتماعی دانشآموزان میشود و آموزش و پرورش با توسعه فعالیتهای ورزشی در مدارس به دنبال پرورش نسلی سالم، توانمند و پرنشاط است.
وی با بیان اینکه المپیاد ورزشی امسال در سراسر استان برگزار میشود و دانشآموزان در رشتههای مختلف رقابت خواهند کرد افزود: این برنامه فرصتی برای ارتقای مهارتهای ورزشی، نشاط و همکاری بین دانشآموزان است.
رضایی همچنین ازحمایتهای ویژه معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و همکاری مسئولان استانی در توسعه ورزش مدارس تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد، که این روند در سالهای آینده ادامه یافته و کیفیت و کمیت فعالیتهای ورزشی دانشآموزان بیش از پیش ارتقا یابد.
تاکید نماینده شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون بر اهمیت ورزش در موفقیت دانشآموزان
نماینده شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روح دانشآموزان، بر استفاده بهینه از ظرفیتهای نسل جوان و اهمیت تربیت بدنی برای موفقیت فردی و اجتماعی تأکید کرد.
محمد بهرامی گفت: دانشآموزانی که ورزش را در اولویت قرار دادند در زندگی فردی و اجتماعی موفقتر عمل کردند و آنهایی که فاصله گرفتند، کمتر توانستند از ظرفیتهای جامعه بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت و یادگیری دانشآموزان افزود: ورزش نه تنها جسم را تقویت میکند، بلکه موجب رشد روحی، اخلاقی و اجتماعی میشود و نقش تعیینکنندهای در موفقیت دانشآموزان در آینده جامعه دارد.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئولیت جامعه در تربیت نسل جوان و استفاده از ظرفیتهای آنان همگانی است و آموزش و پرورش و خانوادهها باید به توسعه فعالیتهای ورزشی و ایجاد محیطهای سالم توجه ویژه داشته باشند.
