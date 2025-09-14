به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آموزش رأس همه امور است گفت: مشکلات امروز جامعه نتیجه کمکاری در آموزش دیروز است.
وی با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، تاکید کرد: اول مهر نزدیک است و همه ما باید برای ایفای نقش خود در این عرصه مهم آماده باشیم. پیش از این نیز شهرداری به عنوان یکی از پایههای اصلی در حوزه فرهنگی، در جاهایی که نیاز بود، حضور فعال داشته است.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از ما به بحث آموزش و اهمیتی که دارد، توجه کافی ندارند. اگر امروز مشکلات و مصیبتهای ما زیاد شده، به این دلیل است که در حوزه آموزش خوب کار نکردهایم. آنهایی که موفق بودهاند، آموزش را در رأس همه امور خود قرار دادهاند.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از نگاه جزیرهای دستگاهها، افزود: همه ما هدفی واحد داریم، هیچ خانوادهای نیست که با آموزش و پرورش ارتباط نداشته باشد و این وظیفهای است که بر دوش همه عزیزان است.
وی با اشاره به تکالیف مالی پیشبینی شده در قانون برای دستگاهها و استانداران، یادآور شد: اوضاع آموزش و پرورش بر اساس سرانهها خوب نیست بر اساس قانون، دستگاههای مختلف موظف به کمک هستند. این کمکها خطر زیادی برای دستگاهها ندارد، بهویژه برای دستگاههایی که پروژههای کلانی دارند و اعتبارات زیادی در اختیارشان است. کمک به آموزش و پرورش، خیر و برکتش در کار خود دستگاهها نیز نمایان میشود و انصافاً تأثیر ماندگاری خواهد گذاشت.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، با اشاره به تجربه چند ساله خود در دستگاههای مختلف، اظهار کرد: برخی دستگاهها انصافاً خوب پای کار میآیند و کمک میکنند، اما متأسفانه برای همراهی برخی دیگر، باید بسیار سختی کشید.
وی با بیان مثالی بدون اشاره به دستگاه خاصی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت، تصریح کرد: اگر این دستگاهها پای کار باشند، بسیاری از مشکلاتی که هم در ابتدای بازگشایی مدارس و هم در طول سال برای مردم به وجود میآید، به راحتی حل خواهد شد.
وضعیت نگرانکننده معدل در استان؛ درخواست از استاندار برای برنامهریزی ویژه
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نابسامان معدل دانشآموزان استان در مقایسه با سایر استانهای کشور اشاره و بیان کرد: وضعیت معدل ما در سطح کشور خوب نیست و از استاندار بهویژه با توجه به توانمندیهای ویژه در حوزه برنامهریزی، درخواست داریم در این زمینه کمک کنید.
وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش افزود: سال گذشته را نمیتوان به پای شما نوشت، اما از سال آینده، معدل دانشآموزان استان، ثمره و نتیجه مستقیم مدیریت شما و همکارانتان خواهد بود. انصافاً از همه ظرفیتها استفاده کنید و پای کار باشید، زیرا اگر وضعیت بهبود نیابد، این یک ظلم بزرگ به کل جامعه است. جامعهای که در ابعاد مختلف مشکل دارد، نیازمند ثمرهبخشی کار شماست تا نجات یابد.
اشکال در سیستم حملونقل دانشآموزی؛ غفلت از بخش خصوصی
بهرامی به مشکل اساسی در سیستم حملونقل دانشآموزی اشاره و تأکید کرد: سیستم حملونقل کارآمدی برای سرویس دانشآموزی در شهر وجود ندارد و بخش خصوصی در این زمینه غایب است. به عبارت دیگر، هر زمان که نیاز به خدمات رسانی هست، این خدمات در دسترس نیست.
