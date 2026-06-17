به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستانهای بویراحمد و مارگون، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای ورزشی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت زمینهای چمن و ورزشگاههای در حال احداث، گفت: تیمهای ورزشی استان بهزودی باید تمرینات خود را آغاز کنند و لازم است هرچه سریعتر تکلیف پروژههای ورزشی مشخص شود.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار لازم برای این طرحها پیشبینی شده است، افزود: برای اجرای این پروژهها تاکنون اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته و حتی برای تکمیل برخی طرحها درخواست تأمین منابع جدید نیز از دولت صورت گرفته است.
وی خواستار جمعبندی نهایی درباره وضعیت ورزشگاهها و زمینهای چمن شد و اظهار کرد: نباید شرایط به گونهای پیش برود که مسابقات یا تمرینات تیمهای استان خارج از یاسوج برگزار شود، زیرا این موضوع موجب نارضایتی افکار عمومی خواهد شد.
بهرامی همچنین با اشاره به روند تخصیص اعتبارات عمرانی، تصریح کرد: برخلاف برخی نگرانیها، بخش قابل توجهی از اعتبارات پروژهها تخصیص یافته و مشکل اصلی در برخی موارد به روند اجرا و جذب منابع بازمیگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای حوزه آب و زیرساخت اشاره کرد و گفت: اجرای سامانههای انتقال آب از اولویتهای مهم استان است و باید در کنار آن، پیشبینیهای لازم برای احداث مخازن و توسعه شبکههای توزیع نیز انجام شود.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از مدیران کارآمد و پیگیر تاکید کرد: ملاک حمایت، عملکرد مدیران در پیشبرد پروژهها و خدمترسانی به مردم است و همه دستگاهها باید با هماهنگی و انسجام بیشتری برای تکمیل طرحهای عمرانی استان تلاش کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت استان، پروژههای نیمهتمام هرچه سریعتر به سرانجام برسند و مطالبات مردم در حوزههای مختلف عمرانی و خدماتی محقق شود.
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