به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کارگروه ایجاد ذخایر احتیاطی سیبزمینی استان کرمانشاه با حضور صفایی مدیر تعاون روستایی استان، شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، آشتاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، سهرابی رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان و نمایندگان انجمن ملی سیبزمینیکاران استان بعد از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید رستمی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، صفایی مدیر تعاون روستایی استان با تأکید بر اهمیت ذخیرهسازی سیبزمینی اظهار کرد: سیبزمینی از کالاهای پرمصرف و اساسی سبد غذایی مردم محسوب میشود و اجرای طرح ذخایر احتیاطی نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت این محصول در نیمه دوم سال دارد.
وی در ادامه دستورالعمل ایجاد ذخایر احتیاطی سیبزمینی از طریق مشارکت تشکلها و بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۴ را برای حاضران تشریح کرد.
در پایان جلسه، اتحادیه تعاونیهای روستایی استان به عنوان مباشر اجرایی طرح ایجاد ذخایر احتیاطی سیبزمینی انتخاب شد و مقرر گردید این اتحادیه نسبت به انعقاد قرارداد با ذخیرهسازان استان اقدام کند تا زمینه تأمین بهموقع نیاز بازار فراهم شود.
