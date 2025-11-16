نخستین نشست مجمع اصناف کشاورزی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه، نخستین نشست مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان کرمانشاه با حضور اعضای مجمع در دفتر ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان برگزار شد.

در این جلسه مدیر تعاون روستایی، به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی و عضو مجمع، اهمیت شکل‌گیری این نهاد را در ارتقای سطح تعاملات و انسجام صنفی در بخش کشاورزی یادآور شد.

صفایی با تأکید بر نقش مؤثر این مجمع در ساماندهی امور صنفی و دفاع از حقوق کشاورزان گفت: هماهنگی میان اصناف کشاورزی و ایجاد ارتباط نظام‌مند با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر توسعه پایدار و عدالت در بازار محصولات کشاورزی را هموار کند.

وی افزود: مجمع باید به عنوان صدای واحد اصناف کشاورزی عمل کرده و ضمن رصد مشکلات تولیدکنندگان، در انتقال مطالبات صنفی به سطوح تصمیم‌گیری استانی و ملی ایفای نقش کند.

در ادامه محمودی، رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان گزارشی از روند برگزاری انتخابات و فرآیند تحویل ساختار جدید این تشکل ارائه کرد و به اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای تقویت مشارکت اصناف اشاره داشت.

در پایان نشست، اعضای مجمع پس از تبادل نظر درباره مسائل جاری حوزه کشاورزی، تصمیماتی در زمینه بهبود فعالیت‌ها، بهره‌وری صنفی و افزایش تعامل با اتحادیه‌ها اتخاذ کردند.