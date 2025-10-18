به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان اطلاع داد که به‌دلیل انجام عملیات عمرانی و تعمیرات در شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان در روز یکشنبه مورخ ۲۷ مهرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، محدوده‌های تحت تأثیر شامل انتهای خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل خیابان شهدای محرم تا میدان دانشگاه صنعتی و نیز انتهای خیابان امام خمینی (ره) خیابان بعثت حدفاصل کوچه گلستان ۶ تا خیابان امام خمینی (ره) خواهد بود.

شرکت گاز استان از شهروندان ساکن این مناطق خواسته در مدت زمان اجرای عملیات، نکات ایمنی را رعایت کرده و از دستکاری تجهیزات گاز خانگی خودداری کنند. همچنین پس از پایان عملیات، پیش از روشن کردن وسایل گازسوز، از وصل بودن کامل جریان گاز و سلامت انشعاب‌ها اطمینان حاصل کنند.