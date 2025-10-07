به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حقدوست سرمربی تیم فوتبال شناورسازی قشم پس از دیدار خانگی تیمش مقابل نود ارومیه در چارچوب رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از عملکرد داور و نبود حمایت کافی از تیمش گلایه کرد.
حقدوست اظهار کرد: واقعاً قصد نداشتم وارد حاشیه شوم اما تنهایی و بیپشتیبانی دارد ما را اذیت میکند.
در این بازی ۷۰ تا ۸۰ درصد مالکیت توپ دست بچههای من بود با تمام غیرت و شرافت بازی کردند و موقعیتهای زیادی ساختند اما داور با تصمیمات اشتباه نتیجه را از ما گرفت. حداقل دو تا سه پنالتی صددرصدی برای ما گرفته نشد من خودم بعد از بازی از بچهها تشکر کردم چون مردانه جنگیدند.
وی افزود: متأسفانه در شهر خودمان داور به ضرر ما قضاوت میکند مثل همان دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، امروز هم پنالتیهای واضحی روی مهدی قادری و هادی دهقانی گرفته نشد. داور طوری قضاوت کرد که انگار آمده بود بازی را مساوی تمام کند و حتی خطاهای ساده را هم برعکس میگرفت و با کارتهای بیمورد تمرکز بازیکنان ما را به هم ریخت.
سرمربی شناورسازی قشم گفت: باور کنید تیم من غریب است در شهر خودمان بازی پخش مستقیم نمیشود و مردم هرمزگان نمیتوانند عملکرد فرزندانشان را ببینند. وقتی میگوییم بومیگرایی باید از بومیها حمایت شود اما مسئولان ما انگار با بومی بودن مشکل دارند پخش ساده تلویزیونی ۲۰ میلیون هزینه دارد اما هیچ ارگانی حاضر به همکاری نیست. صداوسیما باید این بچههای بااستعداد را نشان دهد تا دیده شوند.
حقدوست ادامه داد: تیم پشتیبانی ما هم ضعیف عمل کرده است و بچهها تمام توانشان را گذاشتهاند چه کم چه زیاد با غیرت کار میکنند اما حقشان نادیده گرفته میشود. عبدالنبی بعد از هفت هفته بازی کرد بازیکن ۲۰ سالهای در ترکیب ماست که باید دیده شود ولی وقتی رسانهها و صداوسیما حمایتی نکنند،گ چه انتظاری میتوان داشت.
وی در پایان گفت: ما در ضد حملات برنامه داشتیم و اگر داور آن پنالتیها را میگرفت قطعاً میتوانستیم برنده بازی باشیم اما داوری عملاً ترمز تیم ما را کشید با این حال به شاگردانم افتخار میکنم که فوتبال پاک، شرافتمندانه و با تعصب بازی میکنند از مسئولان لیگ یک انتظار داریم نظارت بیشتری بر داوریها داشته باشند تا حق تیمهایی مثل شناورسازی قشم ضایع نشود.
نظر شما