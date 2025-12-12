انتقاد سرمربی تیم بعثت کرمانشاه از تداوم اشتباهات داوری

ابراهیم اشکش سرمربی تیم بعثت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زحمات داوران فوتبال کشور اظهار داشت: اول باید به کمیته محترم داوران خسته نباشید بگیم و روی اصل پاکیشون، صداقتشون و تلاششون اصلاً بحثی نداریم.
وی افزود: داوران بسیار زحمت کش هستند و وقتی داور چهار صبح میرسه به هتل محل مسابقه، طبیعی است کارش برای قضاوت سخت میشه. اما در چند بازی گذشته چهار پنج بازی داریم آسیب میبینیم و به گواه کارشناسان، پنالتی و اخراجها در شرایطی رخ داده که اگر این اتفاقات نبود شاید خیلی بیشتر از این امتیاز داشتیم.
روایت سرمربی از وقایع پنج مسابقه اخیر
اشکش ادامه داد: در پنج بازی گذشته، کمیته داوران و دپارتمان داوری رسیدگی کرده و به سه تا از داورهایی که قضاوت داشتن یا پرچم زدند دیگه داوری ندادند و حالا محرومیت، تنبیه یا هرچی که اسمشه دچارش شدند؛ اما این دردی رو از باشگاه ما و تیم ما کم نمیکنه. امیدواریم در ادامه برای کرمانشاه که یه تیم داره از جیب شخصی، در این هزینههای گزاف فوتبال که شما بهتر از من میدونید، اداره میشه، این اشتباهات کمتر باشه. بالاخره یه قوم بزرگ و پاکی پشت این تیم هستند و امیدواریم نتیجهها در زمین رقم بخوره. هرچند من به همین داورها هم که اشتباه کردند ایمان دارم به پاکیشون و صداقتشون، اما امیدواریم این اشتباهات کمتر بشه و تیم ما آسیب نبیند.
سرمربی تیم بعثت کرمانشاه با اشاره به سطح بالای رقابت در لیگ آزادگان بیان کرد: در لیگ ۱۸ تیمی آزادگان، هفت تیم سابقه لیگ برتری دارند که سالهای سال قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کردند. چهار تا تیم هم هستند که دو تاشون سال دومشونه؛ تیم ما و تیم شهرداری نوشهر. دو تیم دیگه هم سال اولشونه؛ فرد البرز و تیم قشم. بقیه تیمها سالها در لیگ یک سابقه دارند و ریشه دارند. بعثت کرمانشاه با توجه به شرایط نیاز داره حمایت بشه؛ هم از سمت مسئولین استان و هم برای اینکه در سالهای آینده تبدیل به تیم قدرتمندتر بشه.
امیدواری نسبت به مسیر صعود و مشکلات فراوان تیم
وی ادامه داد: مطمئناً همین امسال با تمام وجود میجنگیم و تا لحظه آخر تلاش میکنیم و در مسیر صعود قدم برمیداریم تا انشاءالله این اتفاق میسر بشه. اما در لیگی که من سراغ دارم، تیمی داریم با ۲۳۰ میلیارد هزینه بازیکن و مربی، تیمی با بالای ۲۵۰ میلیارد هزینه و… طبیعیه کار خیلی سختتر میشه. اما من افتخار میکنم با این بازیکنای با شرف داریم کار میکنیم. بازی قبل تیم ما ده تا بازیکن بزرگسال داشت، مصدومیتها زیاد بود، بازیکنی داشتیم که خداحافظی کرد، بازیکنی داشتیم مصدوم شد و الان تعداد نفرات سالممون کم شده.
اشکش همچنین به خرید مهدی کیانی توسط باشگاه بعثت اشاره کرد و گفت: باید تشکر کرد از مدیریت تیم بعثت که این بازیکن با سابقه و خوب را برای کمک به تیم خریداری کرده است.
