۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

پیروزی چهار تیم در پایان هفته نخست لیگ دسته اول + جدول

رقابت های هفته نخست لیگ دسته اول طی دور روز برگزار و چهار تیم موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته اول لیگ دسته اول فوتبال، شامگاه جمعه ۷ شهریور چهار دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های بعثت کرمانشاه، شناورسازی قشم و نود ارومیه با نتیجه مشابه یک بر صفر به ترتیب موفق شدند تیم‌های شهرداری نوشهر، فرد البرز و نیروی زمینی تهران را شکست دهند.

دیدار تیم‌های نفت و گاز گچساران و آریو اسلامشهر هم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در پایان هفته اول لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم‌های مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، شناورسازی قشم و نود ارومیه با پیروزی از زمین بازی خارج شدند.

بازی تیم‌های هوادار و مس سونگون هم به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس برگزار نشد و به کمیته انضباطی ارجاع داده شد.

