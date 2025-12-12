اشکش: بعثت کرمانشاه تیمی با شخصیت و شرافت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در نشست خبری پس از دیدار مقابل فرد البرز با قدردانی از حضور خبرنگاران، صحبتهای خود را با مروری کامل بر کیفیت بازی و مسائل فنی آغاز کرد.
اشکش در ابتدای این نشست گفت: در مرحله اول باید به هر دو تیم تبریک بگویم، واقعاً یک فوتبال خوب، تماشایی و سراسر موقعیت بود. تیم ما میتوانست برنده بازی باشد و فکر میکنم پنج تا شش موقعیت مسلم گلزنی داشتیم که باید در تمرینات دقت بیشتری داشته باشیم تا از چنین فرصتهایی بهتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به آنالیز تیم حریف ادامه داد: در زمان بررسی فیلمهای تیم مقابل متوجه شدیم برنامه اصلی فرد البرز ارسال توپهای طولی و بلند پشت دفاع و استفاده از فرار بازیکنان خط جلو بود که با تعداد زیاد در این نواحی نفوذ میکردند. از این جهت باید بگویم آقای صفایی مربی خوب، جوان و آیندهدار فوتبال ماست.
سرمربی بعثت درباره قضاوت داوران نیز توضیح داد: داوری امروز تأثیرگذار نبود، هرچند اعتراضاتی داشتیم اما در مجموع تیم داوری قضاوت قابل قبولی داشت. در چهار بازی گذشته گل سالم ما آفساید اعلام شد و کمیته محترم داوران و دپارتمان باید ورود کنند. پیش از آن هم در بازی دیگری در دقیقه ۴۰ اخراج نادرستی داشتیم. البته داوران در شرایط دشوار جغرافیایی و رفتوآمدهای سخت استانها زحمت میکشند و باید این موضوع را هم دید.
اشکش در ادامه با اشاره به تعداد بالای موقعیتهای ایجاد شده در این مسابقه بیان کرد: احساس میکنم هر دو تیم حدود ۱۰ موقعیت خلق کردند و بازی بیش از یکی دو بار از جریان خارج نشد. بازیکنان زیر فشار زیاد بودند و طبیعی است که در لحظه آخر کار برای مهاجمان سختتر میشود. گلر ما روز خوبی داشت و در مقابل گلر حریف نیز جایگیریهای مناسبی انجام داد.
سرمربی بعثت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ضعفهای ساختاری فوتبال ایران در بحث پرورش مهاجم پرداخت و گفت: این یک نقیصه است که سالهای گذشته هم داشتیم. از نسلهایی مثل علی دایی، فرشاد پیوس، کریم باوی، فرزاد حیدری و سپس آقایان عنایتی، برهانی و داوودی تا اکنون که ستارههایی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون و علیپور داریم، اما در مجموع میانگین خروجیها پایین است. مشکل اینجاست که مدارس فوتبال بیشتر درآمدزایی میکنند تا پرورش بازیکن. بازیکن ۲۰ یا ۳۰ ساله را نمیتوان از پایه تغییر داد؛ تکنیک باید در سنین پایین آموزش داده شود.
اشکش سپس به حضور مهدی کیانی در تیم بعثت اشاره کرد و افزود: مهدی کیانی بازیکن باارزش و اسطوره تراکتور است که ۱۳ سال برای این تیم مردمی زحمت کشید. او همراه با بازیکنان زحمتکش دیگری مثل سیاهکمری و حیدری میتواند برای ما بسیار مؤثر باشد. حاج مهدی در این دو سه هفته گذشته به خوبی در تیم جا افتاده و بازیکنان با شرافت و با غیرت ما او را با روی باز پذیرفتهاند و امیدواریم در ادامه بیشتر کمک کند.
اشکش با اشاره به وضعیت امکانات باشگاه توضیح داد: ما تیمی با شخصیت و با شرف هستیم و با امکاناتی که در توان باشگاه است فعالیت میکنیم. این تیم نماینده غرب کشور است و مردم شریف کُرد و همه کسانی که بیرون از کرمانشاه زندگی میکنند به این تیم تعلق خاطر دارند. اکنون با ۲۱ امتیاز به آینده فکر میکنیم و شخصیت بازیکنان و تعصب تیم برای ما سرمایه مهمی است.
وی درباره کیفیت لیگ امسال نیز گفت: از میان ۱۸ تیم لیگ، هفت تیم سابقه حضور طولانی در لیگ برتر، قهرمانی یا شرکت در جام باشگاههای آسیا دارند و از امکانات صنعتی بهرهمندند. چهار پنج تیم دیگر چند سال است که ریشه دواندهاند و تیمهای نوظهوری مثل فرد البرز، قشم و شهرداری نوشهر نیز حضور دارند و کار را سخت کردهاند. با این حال اینکه بعثت کرمانشاه اکنون ۲۱ امتیاز دارد و جزو تیمهای نیمه بالای جدول است، نشان میدهد عملکرد قابل قبولی داشتهایم.
اشکش در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: اگر برنامههای ما اجرا شود و آقای حسنی در این بازار سخت نقلوانتقالاتی بتواند خواستههای فنی ما را برآورده کند، مطمئناً در نیمفصل دوم حرفهای بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.
نظر شما