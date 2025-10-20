به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدیار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هدفگذاری دولت برای تثبیت و پیشبینیپذیر کردن قیمت مصالح ساختمانی گفت: با همکاری صندوق ملی مسکن، ۲ هزار تن میلگرد با نرخ یارانهای به منظور کاهش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی و افزایش سرعت ساخت پروژهها به طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان اختصاص یافته است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: در این راستا این مقدار میلگرد برای ساخت هزار و ۷۸۰ واحد مسکونی به ۱۲ تعاونی فعال در نهضت ملی مسکن زاهدان تخصیص یافته و در حال تحویل به پروژههاست.
وی ادامه داد: این اقدام نه تنها پشتیبانی مؤثری از سازندگان محسوب میشود بلکه نقش کلیدی در کنترل هزینهها و شتابدهی به روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی دارد.
مهدیار تصریح کرد: این اداره کل با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله تأمین مصالح یارانهای، تسهیل فرآیندهای اجرایی و پشتیبانی از تعاونیهای فعال بهصورت جدی در تلاش است تا با تسریع در روند ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، گامی مؤثر در جهت ایجاد ثبات در بازار مسکن بردارد.
وی افزود: این رویکرد نه تنها موجب افزایش عرضه و پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه خواهد شد بلکه زمینهساز کنترل قیمتها و تحقق سیاستهای کلان دولت در حوزه مسکن است.
