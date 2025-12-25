فرماندار پیشوا:برگزاری انتخاباتی سالم نیازمند مشارکت و اعتمادعمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی، بر اهمیت انتخابات بهعنوان اولویت اصلی مدیریت پیشوا تأکید کرد و گفت: برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه تنها با همکاری، همدلی و تعامل همه عوامل اجرایی و نظارتی امکانپذیر است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی، اظهار داشت: حضور گسترده مردم نه تنها سرمایه اجتماعی را تقویت میکند، بلکه نقش مهمی در تحکیم امنیت و نمایش انسجام ملی دارد و همه عوامل اجرایی و نظارتی موظفند زمینه حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی را فراهم کنند.
دانشآموز همچنین شوراهای اسلامی را پشتوانهای مهم برای توسعه شهری و روستایی دانست و افزود: اعتماد عمومی به این نهاد از مسیر برگزاری صحیح و بیطرفانه انتخابات تقویت خواهد شد.
فرماندار پیشوا در پایان با اشاره به برخی تغییرات قانونی در انتخابات شوراها تصریح کرد: این دوره از انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی برگزار میشود که ضرورت آموزش دقیق عوامل اجرایی، داوطلبان و شهروندان را دوچندان میکند.
