خزایی: پردیس زینبیه پیشوا در دانشگاه فرهنگیان ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از حل نهایی موضوع پردیس زینبیه پیشوا در مجموعه دانشگاه فرهنگیان با پیگیری‌های مستمر و دستور وزیر آموزش و پرورش خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون پردیس زینبیه پیشوا اظهار کرد: موضوع مطرح‌شده درباره این پردیس که طی ماه‌های گذشته موجب نگرانی دانشجویان و افکار عمومی شده بود، حدود دو ماه پیش به صورت رسمی در وزارت آموزش و پرورش مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد افزود: این مسئله در جلسات متعدد با وزیر آموزش و پرورش، معاونان این وزارتخانه و رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور مطرح شد و در نهایت با ورود مستقیم شخص وزیر، جمع‌بندی نهایی به نفع تداوم فعالیت پردیس زینبیه پیشوا انجام شد.

خزایی با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای تعطیلی یا تضعیف این مجموعه آموزشی اتخاذ نشده است، تصریح کرد: برخلاف برخی شایعات، نه‌تنها اتفاق منفی در انتظار این پردیس نیست، بلکه تصمیمات اتخاذ شده زمینه تقویت جایگاه پردیس زینبیه پیشوا در ساختار دانشگاه فرهنگیان را فراهم خواهد کرد.

نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: در مسیر پیگیری این موضوع، نشست‌های متعددی با حضور فرماندار پیشوا، جمعی از اعضای هیئت علمی پردیس زینبیه، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و مشاور نماینده دیار ۱۵ خرداد برگزار شد.

وی با اشاره به مسئولیت نمایندگان مجلس در صیانت از زیرساخت‌های آموزشی کشور گفت: پیگیری مسائل مربوط به آموزش عالی و تربیت معلم از وظایف جدی نمایندگی مردم است و خوشبختانه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ثبات و آینده روشن پردیس زینبیه پیشوا تضمین شده است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در پایان ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد: با تصمیمات اتخاذ شده، پردیس زینبیه پیشوا نقش موثرتری در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش منطقه ایفا کند.