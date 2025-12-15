به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا، پیش از ظهر دوشنبه، در نشست هم اندیشی با خیرین مدرسه ساز با بیان اینکه بزرگترین افتخارش شاگردی جامعه فرهنگیان است، گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش پایتخت ارائه کرد.

پارسا با اشاره به بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز شهر تهران و تراکم متوسط ۳۲ دانش‌آموز در کلاس‌های درس، افزود: برای رسیدن به میانگین کشوری ۲۶ دانش‌آموز در هر کلاس، به حدود ۵ هزار کلاس درس جدید نیاز داریم.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین، گفت: مدرسه‌سازی تنها بخشی از تلاش‌هاست و باید کیفیت آموزشی نیز هم‌راستا با توسعه فضاهای آموزشی ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش تهران با بیان مشکلات ناشی از انبوه‌سازی‌ها و واگذاری زمین‌های آموزشی به افراد حقیقی، افزود: حق و حقوق طبیعی آموزش و پرورش نباید از بین برود و تلاش ما احیای این حقوق است.

وی به اقدامات مولدسازی املاک آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: از محل فروش ملک شهید رجایی، ۷۵ مدرسه در تهران ساخته خواهد شد.

پارسا همچنین به نقش مسئولیت‌های اجتماعی بخش خصوصی و حمایت خیرین در نهضت مدرسه‌سازی پرداخت و افزود: همکاری و وفاق ملی می‌تواند مسیر تحول در آموزش و پرورش را تسهیل کند و امید داریم این جریان در آینده توسعه یابد.

در پایان، مدیرکل آموزش و پرورش تهران ضمن قدردانی از حضور خیرین و مسئولان، از تلاش‌های آنان در حمایت از آموزش و پرورش و مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی تشکر کرد و برای همه حاضران آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داشت.