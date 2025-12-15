  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

پارسا از کاهش تراکم کلاس‌های درس در تهران به ۳۲ دانش‌آموز خبر داد

تهران- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرد: تراکم کلاس‌های درس در پایتخت به ۳۲ دانش‌آموز کاهش یافته و برای رسیدن به میانگین کشوری، ۵ هزار کلاس جدید نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا، پیش از ظهر دوشنبه، در نشست هم اندیشی با خیرین مدرسه ساز با بیان اینکه بزرگترین افتخارش شاگردی جامعه فرهنگیان است، گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش پایتخت ارائه کرد.

پارسا با اشاره به بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز شهر تهران و تراکم متوسط ۳۲ دانش‌آموز در کلاس‌های درس، افزود: برای رسیدن به میانگین کشوری ۲۶ دانش‌آموز در هر کلاس، به حدود ۵ هزار کلاس درس جدید نیاز داریم.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین، گفت: مدرسه‌سازی تنها بخشی از تلاش‌هاست و باید کیفیت آموزشی نیز هم‌راستا با توسعه فضاهای آموزشی ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش تهران با بیان مشکلات ناشی از انبوه‌سازی‌ها و واگذاری زمین‌های آموزشی به افراد حقیقی، افزود: حق و حقوق طبیعی آموزش و پرورش نباید از بین برود و تلاش ما احیای این حقوق است.

وی به اقدامات مولدسازی املاک آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: از محل فروش ملک شهید رجایی، ۷۵ مدرسه در تهران ساخته خواهد شد.

پارسا همچنین به نقش مسئولیت‌های اجتماعی بخش خصوصی و حمایت خیرین در نهضت مدرسه‌سازی پرداخت و افزود: همکاری و وفاق ملی می‌تواند مسیر تحول در آموزش و پرورش را تسهیل کند و امید داریم این جریان در آینده توسعه یابد.

در پایان، مدیرکل آموزش و پرورش تهران ضمن قدردانی از حضور خیرین و مسئولان، از تلاش‌های آنان در حمایت از آموزش و پرورش و مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی تشکر کرد و برای همه حاضران آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داشت.

