سیامک آزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملی «امید» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب پویش ملی «توانافزایی و شکلگیری هستههای نوآور و فناور» برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را کشف استعدادها، شناسایی صاحبان ایده و فراهمسازی مسیر رشد ایده تا تبدیل به محصول یا کسبوکار فناورانه عنوان کرد و افزود: شرکت در این طرح برای عموم آزاد است و تمامی دانشجویان، دانشآموختگان و صاحبان ایده میتوانند در آن شرکت کنند.
آزادی با اشاره به مهلت ثبتنام این رویداد گفت: متقاضیان میتوانند تا ۲۵ مهرماه از طریق نشانی اینترنتی https://irandoc.ac.ir/national_plan در این طرح ثبتنام کنند.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه ادامه داد: متقاضیان پس از ثبتنام و ارزیابی اولیه، مراحل تخصصی مشاوره، آموزشهای مهارتی، تیمسازی و تشکیل هستههای فناور را طی خواهند کرد و در نهایت در جشنواره ملی «امید» که نیمه دوم آذرماه برگزار میشود، دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد.
وی با اشاره به محورهای این جشنواره بیان کرد: تولید محتوای رسانهای (دیجیتال و آنلاین)، صنایع خلاق، فرهنگی و نرم، کشت و پرورش گیاهان دارویی و فعالیتهای گلخانهای از جمله محورهای اصلی این طرح است.
آزادی در پایان گفت: منتخبین نهایی جشنواره از خدماتی همچون پذیرش در پارک علم و فناوری، استقرار در فضاهای کاری و کارگاهی، مشاوره تخصصی، تأمین مالی و جذب سرمایهگذار بهرهمند خواهند شد.
