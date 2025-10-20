به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد فناوریهای نوین در حوزه گیاهان دارویی صبح دوشنبه با حضور پژوهشگران، اساتید، کارآفرینان و علاقهمندان این حوزه در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم نسترن کاظمی دبیر رویداد فناوریهای نوین در حوزه گیاهان دارویی ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان و مدعوین اظهار داشت: خوشحالیم که امروز با برگزاری این رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم. روند اجرایی این رویداد از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شد و با انتشار فراخوان و پوستر در سطح ملی، استقبال بسیار خوبی از سوی علاقهمندان و فعالان حوزه گیاهان دارویی صورت گرفت.
وی افزود: پیش از برگزاری این رویداد، دو پیشرویداد آموزشی برگزار کردیم که هر دو نقش مهمی در ارتقای سطح علمی شرکتکنندگان داشتند. پیشرویداد نخست با عنوان کارگاه آموزشی بینایی ماشینی در تولید و فناوری با همکاری آقای آیدین حمیدی برگزار شد و پیشرویداد دوم نیز کارگاه معرفی ربات هوشمند گیاهی بود که خوشبختانه با استقبال چشمگیر دانشجویان، دانشآموختگان و علاقهمندان حوزه کشاورزی همراه شد.
کاظمی با اشاره به گستردگی مشارکت در این رویداد گفت: در مجموع ۲۸ طرح از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شد. این طرحها در محورهای مختلف از جمله پرورش، فرآوری، بازاریابی و مکانیزاسیون گیاهان دارویی ارائه شدند و داوری آنها با همکاری مهندس مرادی و تیم منتورینگ متخصص انجام گرفت.
وی ادامه داد: در فرآیند ارزیابی، شاخصهایی مانند ایدهمحوری طرح، مزیت نسبی محصول، توان علمی و تجربی تیم اجرایی، ظرفیت بازاریابی و شناخت جامعه هدف بهطور دقیق بررسی شد. پس از ارزیابی نهایی، شش طرح بهعنوان برگزیده این رویداد انتخاب شدند.
به گفته دبیر رویداد، دو طرح از میان برگزیدگان، متعلق به اعضای خانوادههای تحت حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران بودند که در بخش دانشآموزی فعالیت داشتند و موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
کاظمی ضمن قدردانی از همکاری نهادها و برگزارکنندگان عنوان کرد: از تمامی همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران که در اجرای این برنامه ما را یاری کردند و نیز از اعضای محترم ستاد برگزاری و شرکتکنندگان گرامی تشکر میکنم. خوشبختانه همکاریهای سازندهای میان پارک علم و فناوری و بنیاد شهید شکل گرفته که امیدواریم این تعاملات در آینده گسترش یابد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد بتواند سرآغازی برای همکاریهای بیشتر، توسعه فناوریهای نوین، حمایت از ایدههای فناورانه و تجاریسازی محصولات گیاهان دارویی باشد. امیدوارم ارائه طرحهای برگزیده که در ادامه برنامه انجام میشود، الهامبخش دیگر پژوهشگران و فناوران این عرصه باشد.
