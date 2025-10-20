  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

سارقان سابقه دار با ۱۰۸ فقره سرقت دستگیر شدند

سارقان سابقه دار با ۱۰۸ فقره سرقت دستگیر شدند

یاسوج-فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۲ سارق و یک نفر مالخر با اعتراف به ۱۰۸ فقره انواع سرقت و کشف مقادیری اموال مسروقه در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهام صالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در چند نقطه از شهر و مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه، مأموران کلانتری ۱۲ آن فرماندهی با بررسی‌های میدانی ۲ متهم دخیل در این سرقت‌ها و یک مالخر را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

وی اظهار کرد: متهمان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۱۰۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه از جمله ۱۰ عدد باطری، ۷ عدد پمپ، ۶ عدد سنجد، ۸ عدد موتور کولر آبی، ۲ عدد موتورجوش، یک دستگاه اتوپرس، ۵۰۰ متر کابل برق، ۱۵ عدد کنتور آب، ۳ عدد مته برقی، ۵ عدد پروژکتور، انواع اهن الات و بیش از ۱۰۰ قطعه شیر الات کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند

کد خبر 6627991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها