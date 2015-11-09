باند سرقت مغازه در یاسوج متلاشی شد/ دستگیری اعضا حین سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیات پلیس استان، سرهنگ خداکرم پاکروان افزود: به دنبال وقوع چند فقره سرقت مغازه در یاسوج شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.

وی بیان کرد: با تحقیقات گسترده، ایجاد گشت های محسوس و نامحسوس در نقاط مختلف یاسوج به ویژه در ساعت های وقوع سرقت و بررسی پرونده های ورودی مشخص شد که شگرد سارق یا سارقان در این پرونده ها یکسان بوده است.

پاکروان اظهار کرد: ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند که جوانی ۲۲ ساله باندی چهار نفره تشکیل داده و اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی سمند اقدام به سرقت از مغازه های یاسوج می کنند.

وی عنوان کرد: متهمان هنگام سرقت از یک مغازه عمده فروشی در یاسوج در محاصره پلیس قرار گرفتند که سردسته آنها دستگیر شد و سه متهم دیگر نیز فرار کردند.

پاکروان بیان داشت: پس از بازجویی از متهم دستگیر شده سه همدست او نیز شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت از مغازه در شهر یاسوج اعتراف کردند.

پاکروان گفت: با بازسازی صحنه های سرقت و راهنمایی متهمان دستگیر شده تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند.

وی بیان کرد: متهمان به مقام قضایی کهگیلویه و بویراحمد تحویل و سپس روانه زندان شدند.