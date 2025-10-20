سفید پوست: ۷۰ شناور غیر مجاز در خوزستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفید پوست پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای گفت: در اجرای طرح ساماندهی شناورها و به منظور ارتقا ضریب ایمنی و کنترل تردد در آبراه بین المللی اروند و آبهای شمال خلیج فارس، مأموران دریادل پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان با گشتهای هدفمند و مستمر موفق به توقیف ۷۰ فروند شناور فاقد مدارک و هویت قانونی شدند.
وی با اشاره به دستگیری ۷۰ متهم در این رابطه، افزود: این اقدام در راستای نظم بخشی به فعالیتهای دریایی، پیشگیری از تردد و فعالیتهای غیر مجاز، پیشگیری از حوادث احتمالی ارتقای امنیت مرزهای آبی استان صورت گرفته است.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: مرزبانی استان خوزستان با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و با همکاری سایر نهادهای مرتبط با دریا با هرگونه تردد غیر مجاز و فعالیت فاقد مجوز در آبهای تحت پوشش و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برخورد میکند.
