  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

سفید پوست: ۷۰ شناور غیر مجاز در خوزستان توقیف شد

سفید پوست: ۷۰ شناور غیر مجاز در خوزستان توقیف شد

اهواز - فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف ۷۰ فروند شناور فاقد مدارک در آبراهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفید پوست پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در اجرای طرح ساماندهی شناورها و به منظور ارتقا ضریب ایمنی و کنترل تردد در آبراه بین المللی اروند و آب‌های شمال خلیج فارس، مأموران دریادل پایگاه دریابانی ماهشهر و آبادان با گشت‌های هدفمند و مستمر موفق به توقیف ۷۰ فروند شناور فاقد مدارک و هویت قانونی شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۷۰ متهم در این رابطه، افزود: این اقدام در راستای نظم بخشی به فعالیت‌های دریایی، پیشگیری از تردد و فعالیت‌های غیر مجاز، پیشگیری از حوادث احتمالی ارتقای امنیت مرزهای آبی استان صورت گرفته است.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: مرزبانی استان خوزستان با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و با همکاری سایر نهادهای مرتبط با دریا با هرگونه تردد غیر مجاز و فعالیت فاقد مجوز در آب‌های تحت پوشش و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برخورد می‌کند.

کد خبر 6628040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها