احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست کشورهای عضو اکو در استان زنجان است، گفت: بهرهگیری از ظرفیتها و تعاملات منطقهای کلید توسعه پایدار استان است.
وی با تأکید بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و فناوری استان زنجان با کشورهای همسایه و منطقه، اظهار داشت: هر استان و کشوری دارای ظرفیتها و پتانسیلهای متنوعی است که میتواند با برقراری ارتباطات مؤثر، زمینه بهرهمندی متقابل و توسعه پایدار را فراهم آورد.
وی افزود: استان زنجان با برخورداری از معادن غنی، کشاورزی گسترده و صنایع متنوع، دارای پتانسیلی ارزشمند برای تعامل با کشورهای همجوار است که این موضوع یک امتیاز مهم برای استان محسوب میشود.
بیگدلی با بیان اینکه توسعه این ارتباطات فراتر از معرفی ظرفیتها و نیازمند پیگیریهای عملی است، گفت: ما باید بتوانیم به کمک این تعاملات، نه تنها نیازهای استان را تأمین کنیم بلکه توانمندیها و فناوریهای داخلی را نیز به دیگر کشورها صادر کنیم. این مسیر، هم توسعه اقتصادی استان را سرعت میبخشد و هم زمینههای پیشرفت ملی را فراهم میآورد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود این ظرفیتها، مشکلاتی از جمله تحریمها، محدودیتهای بانکی و مسائل مرتبط با مبادلات ارزی، مانع از پیشرفت کامل روابط تجاری و اقتصادی شده است. این موانع نه تنها مختص استان زنجان بلکه یک چالش ملی است که نیازمند راهکارهای جامع و همهجانبه است.
نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو فرصت طلایی برای توسعه استان زنجان است
وی در ادامه با اشاره به عضویت ایران در پیمانهای منطقهای همچون شانگهای، بریکس و سازمان همکاری اقتصادی اکو، بیان داشت: ایران در این پیمانها نقش فعالی دارد و این موقعیت فرصتی طلایی برای استفاده از ظرفیتهای کشورهای عضو به منظور توسعه صادرات، واردات فناوری و ارتقا تولیدات داخلی است.
بیگدلی افزود: اما نکته مهم، تعهد عملی طرفین به توافقات است؛ صرف تفاهمات و اعلام تمایل کافی نیست بلکه باید این تعهدات به صورت واقعی و ملموس اجرا شود تا شاهد تحقق اهداف باشیم.
نماینده مردم خدابنده با اشاره به اهمیت برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی، اظهار داشت: این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان و ایجاد بسترهای همکاری هستند که میتوانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کنند.
بیگدلی افزود: با رفع موانع موجود و تسهیل همکاریهای بینالمللی، استان زنجان میتواند در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا کنند.
