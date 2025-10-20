سردار عزیزی: هیچ شرارتی طی ۶ ماه گذشته در غرب استان تهران نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با گرامیداشت یاد شهدا و تشکر از همکاری مردم و مسئولان، به ۴۰ سال خدمت خود در نیروی انتظامی و ۱۱ سال فرماندهی در استانهای مختلف اشاره کرد.
وی با تأکید بر ایثارگری مردم در دوران سختیها و به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، گفت که حمایت و همکاری مردم در این مدت باعث حفظ امنیت و نظم در جامعه شد. حتی در شرایط سخت، مردم با پلیس همکاری کردند و ایست و بازرسیها به خوبی برگزار شد.
سردار عزیزی همچنین از کاهش ۱۷ درصدی سرقتها در سال جاری و افزایش ۲۱ درصدی دستگیری سارقان خبر داد. وی به موفقیتهای پلیس در جمعآوری معتادان متجاهر و دستگیری خردهفروشان مواد مخدر نیز اشاره کرد.
یکی از دستاوردهای مهم دوران فرماندهی سردار عزیزی، احداث بیش از ۱۵ کلانتری در غرب استان تهران بود که نقش مهمی در تأمین امنیت محلهها و ایجاد آرامش در منطقه داشت. علاوه بر این، با حمایت معتمدان محلی، اقدامات مختلفی در جهت حفظ آرامش انجام شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از افزایش ۸۰۰ نفر به نیروی انسانی نیروی انتظامی غرب استان تهران و کلنگزنی ۵ کلانتری جدید در این منطقه خبر داد که به زودی افتتاح خواهند شد.
وی همچنین به تأمین مسکن برای خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و نیازمندان به کمک اشاره کرد که از ابتکارات فرمانده کل انتظامی کشور بود.
در پایان، سردار عزیزی از موفقیتهای پلیس در مقابله با اوباش و کاهش میزان جرایم در منطقه سخن گفت و خاطرنشان کرد: در شش ماه گذشته هیچگونه شرارتی در غرب استان تهران مشاهده نشده است.
وی برای سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده جدید انتظامی غرب استان تهران، آرزوی موفقیت کرد و از توانمندی، شجاعت و برنامهریزیهای او برای ادامه مسیر امنیتی در این منطقه تمجید کرد.
