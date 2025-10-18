فروردین: المپیادهای ورزشی مدارس، سکوی پرتاب قهرمانان آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فروردین ظهر شنبه درآیین افتتاحیه استانی المپیاد درون مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه الگونه ناحیه سه شیراز با تبریک هفته تربیت بدنی وسلامت گفت: ورزش دانش آموزی و کار استعداد یابی از همین مدارس و اجرای المپیادهای ورزشی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: همین دانش آموزان هستند که در آینده در سطح بین المللی موفق به افتخار آفرینی خواهند شد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های ورزشی متنوع درمدارس افزود: المپیاد درون مدرسه‌ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته‌های مختلف و رسید شناسایی و هدایت شوند.

فروردین گفت: در مجلس شورای اسلامی هر جا که احساس کنیم در حوزه ورزشی خلأ قانونی وجود داشته باشد موضوع را پیگیری و قوانین لازم را مصوب خواهیم کرد.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای پشتوانه‌ای قوی برای ورزش ملی و کسب افتخارات در سطح بین المللی خواهد بود.