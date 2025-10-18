  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

فروردین: المپیادهای ورزشی مدارس، سکوی پرتاب قهرمانان آینده است

فروردین: المپیادهای ورزشی مدارس، سکوی پرتاب قهرمانان آینده است

شیراز- رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت:المپیاد ورزشی درون مدرسه ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته های مختلف ورزشی شناسایی و هدایت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فروردین ظهر شنبه درآیین افتتاحیه استانی المپیاد درون مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه الگونه ناحیه سه شیراز با تبریک هفته تربیت بدنی وسلامت گفت: ورزش دانش آموزی و کار استعداد یابی از همین مدارس و اجرای المپیادهای ورزشی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: همین دانش آموزان هستند که در آینده در سطح بین المللی موفق به افتخار آفرینی خواهند شد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تقدیر از وزیر آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های ورزشی متنوع درمدارس افزود: المپیاد درون مدرسه‌ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته‌های مختلف و رسید شناسایی و هدایت شوند.

فروردین گفت: در مجلس شورای اسلامی هر جا که احساس کنیم در حوزه ورزشی خلأ قانونی وجود داشته باشد موضوع را پیگیری و قوانین لازم را مصوب خواهیم کرد.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای پشتوانه‌ای قوی برای ورزش ملی و کسب افتخارات در سطح بین المللی خواهد بود.

کد خبر 6625817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها