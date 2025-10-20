به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی درخصوص خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها در مورد فوت یک نوجوان یکی از مجتمع‌های آموزشی این ناحیه ضمن اظهار تاسف از درگذشت این دانش آموز گفت: پس از اطلاع از این حادثه بلافاصله تیمی از کارشناسان این اداره درخصوص این حادثه تشکیل شد.

وی ادامه داد: براساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانش اموز، فوت این دانش اموز در منزل رخ داده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز درخصوص مطالب منتشر شده در مورد نحوه رفتار معاون این آموزشگاه نیز افزود: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مدار بسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.

احمدی گفت: پدر دانش آموز معتقد است تماس تلفنی معاون مدرسه با او، زمینه ساز بروز این حادثه شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک‌مساله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانش آموز خواستم روز بعد برای گفتگو در مورد نحوه رفتار فرزندش به مدرسه بیایید.

وی ادامه داد: چون در خصوص ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیر قضائی این حادثه هستند ما نیز منتظر اعلام نظر مراجع ذی صلاح هستیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز همچنین ضمن ابراز تاسف مجدد و همدردی با خانواده درخصوص درگذشت این نوجوان تصریح کرد: شخصاً به اتفاق جمعی دیگر از مسؤولین در مراسم مربوط به این دانش آموز حضور یافتم.