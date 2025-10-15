خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرضیه جوانمردی فر: امروز، بیست و سوم مهر در استان هفت رنگ فارس تنها روزی برای یادآوری یک ابزار نیست؛ بلکه تبلور هزاران داستان سکوت، اراده و نوری است که از درون بر تاریکی غلبه می‌کند. عصای سفید، نماد استقلال است، اما حقیقت آن، همان سندی است که هر روز ثابت می‌کند توانایی انسان برای دیدن، فراتر از بینایی است.

عصای سفید، آن همراه وفادار و عصاره اراده، تنها یک ابزار نیست، بلکه زبان مشترک میان روح سرشار از توانایی و دنیایی است که هنوز باید بیاموزد چگونه با عشق و برابری، در کنار نابینایان گام بردارد. این روز، ندای قلب‌هایی است که ثابت کرده‌اند، بزرگ‌ترین روشنایی، در عمق درون می‌تپد.

هر فرد نابینایی که امروز با اتکا به عصایش در مسیر کار، تحصیل یا هنر فارس قدم می‌گذارد، یک قهرمان خاموش است. او به ما می‌آموزد که قلب‌های ما باید بیاموزند چگونه ببینند؛ ببینند که اراده، قوی‌تر از هر مانعی است.

فناوری‌های نوین، کلید برابری فرصت‌ها برای افراد نابینا

محمدرضا هوشیار، مدیرکل بهزیستی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت بیست و سوم مهرماه، روز جهانی عصای سفید که امسال با شعار «فناوری‌های نوین، کلید برابری فرصت‌ها برای افراد نابینا» نامگذاری شده است، بر اهمیت حیاتی توانمندسازی این جامعه از طریق توسعه تکنولوژی‌های جدید تأکید کرد.

وی گفت: روز جهانی نابینایان فرصتی است تا ظرفیت‌های کم‌نظیر افراد نابینا و کم‌بینا را در جامعه به نمایش بگذاریم و بر این نکته تأکید کنیم که ارائه دسترسی یکسان به خدمات، ابزارهای فناورانه و عرصه‌های اجتماعی برای ایشان یک الزام است. هدف ما این است که این روز صرفاً یک یادآوری تقویمی نباشد، بلکه به یک رویداد فرهنگی و اجتماعی پررنگ در بطن جامعه تبدیل شود.

هوشیار با ارائه آماری مبنی بر اینکه در حال حاضر تعداد افراد نابینا و کم‌بینای تحت پوشش بهزیستی فارس به ۲۰ هزار و ۶۸۵ نفر می‌رسد، افزود: سازمان بهزیستی از طریق اجرای برنامه‌هایی در حوزه پیشگیری و حمایت، متعهد به جلوگیری از وقوع و گسترش نابینایی است.

تلاش برای ایفای نقش افراد دارای معلولیت در اجتماع

مدیرکل بهزیستی فارس گفت: در همین راستا، همکاری نزدیکی با آموزش و پرورش برای اجرای طرح ملی غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در استان برقرار است؛ در نیمه اول سال جاری، بیش از ۵۰ هزار و ۳۱ کودک تحت معاینه قرار گرفتند و از میان آن‌ها ۲ هزار و ۶۰۳ کودک که مشکوک به مشکلات بینایی بودند برای ارزیابی‌های تخصصی به چشم‌پزشکان ارجاع داده شدند تا از بروز آسیب‌های آتی جلوگیری شود.

هوشیار در ادامه به تقارن این روز با روز ملی پارالمپیک اشاره کرد و افزود: به همین مناسبت، بهزیستی فارس با همکاری هیأت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان، مراسمی ویژه برگزار خواهد کرد تا از ورزشکارانی که در عرصه‌های ملی و پارالمپیک افتخارآفرینی کرده‌اند، تجلیل شود. این رویدادها نشان‌دهنده اعتقاد راسخ ما به توانمندی، اراده پولادین و نقش فعال افراد دارای معلولیت در اجتماع است.

مدیرکل بهزیستی فارس تصریح کرد: دسترسی برابر به آخرین فناوری‌ها، ارائه آموزش‌های تخصصی متناسب و تداوم حمایت‌های اجتماعی، ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی برای تمام شهروندان است و بهزیستی فارس با تمام توان خود در راستای تحقق این آرمان در حرکت است.

چالش‌های روانشناختی نابینایان و راهبردهای تسهیل‌گر

محبوبه فلاح، کارشناس روانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجربه از دست دادن یا کاهش بینایی، فارغ از زمان وقوع (کودکی یا بزرگسالی)، یک دگرگونی اساسی در درک فرد از جهان پیرامون و در نتیجه، هویت‌یابی او ایجاد می‌کند، نابینایی صرفاً یک نقیصه جسمانی نیست، بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های شناختی، هیجانی و اجتماعی را به همراه دارد که نیازمند درک عمیق و راهکارهای تخصصی است.

وی ادامه داد: مسائل روانی در میان افراد نابینا اغلب از طریق سازوکارهای مختلف بروز می‌کند. در مواردی که نابینایی اکتسابی است، فرد یک فرآیند سوگ مشابه از دست دادن یک عزیز را تجربه می‌کند؛ شامل شوک، انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و نهایتاً پذیرش. اگر این مراحل به درستی طی نشوند، می‌توانند منجر به افسردگی مزمن و کاهش انگیزه شوند.

فلاح افزود: دنیای افراد بینا به شدت متکی بر اطلاعات بصری است. نابینایان برای پیمایش در محیط (حتی محیط آشنا)، نیازمند تمرکز حسی بسیار بالایی هستند که می‌تواند سطح اضطراب محیطی را افزایش دهد و همچنین ترس از سقوط، گم شدن یا برخورد با موانع، یک فشار روانی دائمی است.

این کارشناس روانشناسی گفت: بخش بزرگی از ارتباطات انسانی غیرکلامی است و مبتنی بر نگاه، حالات چهره و زبان بدن است زیرا نابینایان ممکن است احساس کنند از بخشی از این جریان اطلاعاتی محروم هستند، که این امر گاهی به انزوای خودخواسته یا ناخواسته منجر می‌شود و واکنش اطرافیان حتی دلسوزی بیش از حد می‌تواند به عزت نفس آن‌ها آسیب بزند.

فلاح تصریح کرد: کلید موفقیت، تمرکز بر توانایی‌ها و انطباق‌پذیری انسان است، نه نقص جسمانی. فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه، در کنار حمایت‌های روانشناختی مستمر، می‌تواند مسیر دستیابی به مشارکت کامل اجتماعی را هموار سازد.