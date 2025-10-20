به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات، اظهار داشت: انتخابات به عنوان مکانیزمی که مردم به طور مستقیم ارکان قدرت را انتخاب می‌کنند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید با رعایت عدالت و بی‌طرفی برگزار شود.

وی افزود: هیأت‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند در احراز صلاحیت‌ها و روند برگزاری انتخابات، کاملاً بی‌طرف و منصفانه عمل کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود و هیچ فرد، نهاد یا گروهی احساس تبعیض نداشته باشد.

فرماندار میاندورود تصریح کرد: وظیفه ما برگزاری انتخاباتی در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی است و برای تحقق این هدف، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد چرا که در برابر مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

بابایی همچنین به برگزاری موفق چهارمین جشنواره ملی بومی «زردکیجا» اشاره کرد و گفت: این جشنواره علاوه بر بخش‌های نمایشی و شادی، فرصتی برای معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری مردم منطقه بود و جوانان نیز توانستند استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.

وی با تأکید بر اهمیت نقدهای سازنده و دوری از تحریف فضای جشنواره، افزود: تعامل کامل با شورای تأمین و رعایت ملاحظات امنیتی و فرهنگی باعث شد جشنواره در فضایی آرام، امن و با استقبال گسترده مردم برگزار شود.

فرماندار میاندورود در پایان از برگزاری باشکوه مراسم یادواره شهدای شهرستان یاد کرد و از همکاری همه ارکان مرتبط قدردانی کرد.