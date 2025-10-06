به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری چهارمین جشنواره ملی و بومی زردکیجا در روستای اوسا خبر داد و اعلام کرد: این رویداد از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در پارک جنگلی هفت‌چشمه برگزار خواهد شد.

فرماندار میاندورود گفت: میاندورود با جاذبه‌های طبیعی چشمگیر خود در دشت‌ها و مناطق بالادست، و همچنین با برجستگی‌های فرهنگی و مذهبی، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه تبدیل شود. جشنواره زردکیجا، یکی از رویدادهای توسعه‌محور در این شهرستان است که به طور ویژه به جذب گردشگران کمک خواهد کرد.

وی همچنین افزود: زردکیجا، نماد روستای اوسا است و در دوره چهارم جشنواره، هدف ما این است که آن را غنی‌تر از همیشه برگزار کنیم تا از این طریق علاوه بر تقویت گردشگری، اقتصاد روستایی نیز رونق یابد. در این راستا کمیته‌های مختلفی برای برگزاری بهتر جشنواره تشکیل شده‌اند و همکاری همه ارکان شهرستان ضروری است.

بابایی با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد گردشگری در این جشنواره، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این جشنواره، ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان و هم‌استانی‌هاست، در حالی که باید نگاه ویژه‌ای به پویایی اقتصاد محلی داشته باشیم تا مردم روستای اوسا از منافع اقتصادی این رویداد بهره‌مند شوند.

وی گفت: در کنار برنامه‌های اصلی جشنواره، جنگ‌های شادی، کارگاه‌های آشپزی و تولید قارچ و همچنین حضور کارشناسان تغذیه و اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی شهرستان برای آموزش نحوه پخت و مصرف زردکیجا از دیگر برنامه‌های جنبی جشنواره خواهد بود.

فرماندار میاندورود از همکاری شهردار ساری و هماهنگی میان جشنواره‌های کیی‌پلا و زردکیجا نیز قدردانی کرد و پیش‌بینی کرد که این رویداد مورد استقبال گسترده مردم قرار گیرد. همچنین وی افزود که دبیرخانه دائمی جشنواره‌های توسعه‌محور شهرستان در دانشکده منابع طبیعی ایجاد شده است که دبیرخانه جشنواره زردکیجا نیز زیرمجموعه آن فعالیت می‌کند.

به گزارش مهر،این جشنواره از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ در پارک جنگلی هفت‌چشمه روستای اوسا دایر خواهد بود و به عنوان فرصتی برای معرفی بیشتر فرهنگ غذایی مردم مازندران، به ویژه زردکیجا، در سطح ملی و بومی به شمار می‌رود.