۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

بابایی: حفاظت از آرای مردم وظیفه‌ ملی است

میاندورود- فرماندار میاندورود با تاکید بر استقلال فرآیند انتخابات گفت: وظیفه ما حفظ و صیانت از آرای مردم است و باید از هرگونه خدشه به انتخابات جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان با تاکید بر استقلال فرآیند انتخابات گفت: وظیفه ما حفظ و صیانت از آرای مردم است و باید از هرگونه خدشه به انتخابات جلوگیری کنیم.

بابایی لولتی در این نشست اظهار داشت: انتخابات یک فرآیند مستقل است و ما به عنوان مسئولین موظف به حمایت از آرای مردم هستیم. در این مسیر، هیچ تمایزی میان نامزدها قائل نیستیم، چرا که انتخاب نهایی با مردم است.

وی ادامه داد: حفظ سلامت انتخابات در تمامی مراحل از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هرگونه نقص در برگزاری انتخابات می‌تواند به فرصت‌طلبی دشمنان و رسانه‌های معاند منجر شود.

فرماندار میاندورود همچنین به اعضای هیأت نظارت توصیه کرد که مراقبت‌های لازم را در برگزاری انتخابات انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که فرآیند انتخاباتی به درستی پیش می‌رود.

بابایی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت عمومی در انتخابات گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما فراهم آوردن زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است، چرا که انتخابات مهم‌ترین ابزار حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است.

