بابایی: حفاظت از آرای مردم وظیفه‌ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان با تاکید بر استقلال فرآیند انتخابات گفت: وظیفه ما حفظ و صیانت از آرای مردم است و باید از هرگونه خدشه به انتخابات جلوگیری کنیم.

بابایی لولتی در این نشست اظهار داشت: انتخابات یک فرآیند مستقل است و ما به عنوان مسئولین موظف به حمایت از آرای مردم هستیم. در این مسیر، هیچ تمایزی میان نامزدها قائل نیستیم، چرا که انتخاب نهایی با مردم است.

وی ادامه داد: حفظ سلامت انتخابات در تمامی مراحل از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هرگونه نقص در برگزاری انتخابات می‌تواند به فرصت‌طلبی دشمنان و رسانه‌های معاند منجر شود.

فرماندار میاندورود همچنین به اعضای هیأت نظارت توصیه کرد که مراقبت‌های لازم را در برگزاری انتخابات انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که فرآیند انتخاباتی به درستی پیش می‌رود.

بابایی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت عمومی در انتخابات گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما فراهم آوردن زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است، چرا که انتخابات مهم‌ترین ابزار حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است.