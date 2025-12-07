بابایی: انتخابات آزاد میراث انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد انتخابات با تأکید بر اهمیت سلامت و قانون‌مداری در انتخابات گفت: احراز صلاحیت‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و در چارچوب قانونی انجام می‌شود و دست‌اندرکاران باید از هرگونه اظهارنظر غیررسمی پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: باید انتخاباتی برگزار کنیم که مدنظر مقام معظم رهبری باشد و برکات آن شامل حال مردم شود.

وی با بیان اینکه در فرآیند انتخابات باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که امور بهبود یابد، افزود: همه برای برگزاری انتخاباتی سالم تلاش می‌کنیم و نباید رفتارهایی داشته باشیم که دشمنان و رسانه‌های معاند از آن سوءاستفاده کنند.

فرماندار میاندورود با اشاره به اینکه مسئولیت‌های امروز ما از برکات انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: برگزاری انتخابات آزاد از مهم‌ترین دستاوردهای این انقلاب محسوب می‌شود.

وی درباره روند احراز صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تمامی تصمیمات در هیأت اجرایی مبتنی بر اطلاعات موجود و بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ می‌شود و هیچ اظهارنظر یا پیش‌داوری شخصی در این زمینه پذیرفته نیست.

بابایی ادامه داد: دست‌اندرکاران انتخابات در محافل عمومی و خصوصی باید از هرگونه اظهار نظر درباره احراز صلاحیت‌ها خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: وظیفه قانونی و شرعی ما دعوت به مشارکت گسترده مردم است تا با حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

اجرا و نظارت دنبال اساسی انتخابات است

در ادامه این نشست، دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات مازندران اظهار کرد: اجرا و نظارت دو بال اساسی انتخابات هستند که بدون یکدیگر معنا ندارند.

علی طالبی افزود: اقدامات مرتبط با اجرا و نظارت بر انتخابات در استان بر اساس برنامه زمان‌بندی شده آغاز شده و هماهنگی مطلوبی در این حوزه شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هیأت اجرایی و هیأت نظارت هرکدام دارای استقلال هستند اما تعامل میان آن‌ها موجب پیشرفت امور می‌شود، گفت: موضوعات انتخاباتی با انسجام مناسب در سطح شهرستان در حال پیگیری است.

طالبی با اشاره به ضرورت برگزاری انتخاباتی باشکوه، یادآور شد: بر اساس ماده ۲۶، انتخابات پیش‌رو به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد.

در پایان این نشست، با حکم رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، ربابه انیشه به‌عنوان رئیس این هیأت در شهرستان میاندورود منصوب شد.