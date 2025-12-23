به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان میاندورود، انتخابات را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: انتخابات بستر حضور مستقیم مردم در تعیین سرنوشت و انتقال قدرت است و همین موضوع، جایگاه آن را ویژه و حساس میکند.
وی با اشاره به روند انتخاب معتمدین شهرستان افزود: در این مسیر تلاش شد بدون درنظر گرفتن گرایشهای سیاسی، صنفی و جنسیتی، ترکیبی متوازن از اقشار مختلف جامعه انتخاب شود و حضور بانوان و جوانان نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه انتخابات به تعبیر امام راحل عصاره فضائل ملت است، تصریح کرد: ما خود را موظف میدانیم در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف را فراهم کنیم.
بابایی با تأکید بر صیانت از افکار عمومی گفت: اجازه نخواهیم داد افراد یا جریاناتی با فضاسازی یا القای مطالب نادرست، اذهان مردم را منحرف کنند و تلاش میکنیم انتخابات در فضایی آرام و قانونمند برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از اعلام رسمی نتایج احراز صلاحیتها، هرگونه گمانهزنی یا اظهار نظر فاقد وجاهت قانونی است و بررسی صلاحیت نامزدها صرفاً بر اساس استعلامهای قانونی و بدون اعمال سلیقه شخصی انجام میشود.
فرماندار میاندورود با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت مردمی در انتخابات گفت: حضور گسترده مردم، سرمایهای ارزشمند برای نظام است و باید با رفتار و عملکرد صحیح از این اعتماد صیانت کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: همه عوامل اجرایی باید به گونهای عمل کنند که رفتارها به دور از حاشیه، تخریب و عیبجویی بوده و اعتماد عمومی تقویت شود.
