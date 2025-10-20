به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمداسماعیل قیداری در جلسه افتتاح ارزیابی بیرونی اعتباربخشی برنامه MBBS که امروز شنبه ۲۶ مهرماه برگزار شد با اشاره به اینکه هر برنامه‌ای باید هدفمند و متناسب با ظرفیت موجود هر دستگاه تعریف و اجرایی شود بر لزوم حساسیت و توجه ویژه در اجرای برنامه پذیرش دانشجوی بین‌الملل به ویژه در دوره MBBS به منظور حفظ کیفیت آموزش و تضمین سلامت مردم تاکید کرد.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه در رشته‌ایی که گیرنده خدمت، بیمار است، حساسیت از سایر رشته‌ها بیشتر است، تصریح کرد: برای پذیرش دانشجوی خارجی در این رشته‌ها باید استانداردهایی از جمله آشنایی با زبان و فرهنگ فارسی در نظر گرفته شود و دانشجو باید حداقل‌های حضور نظیر کسب نمره‌های قابل قبول برای ورود به این رشته و حضور و غیاب منظم در کلاس‌ها و شرکت در آزمون‌ها را داشته باشد.

قیداری همچنین با بیان اینکه پذیرش دانشجوی بین‌الملل در دوره MBBS نیاز به ایجاد فضایی برای آموزش بالینی دارد، گفت: دانشگاه همواره برای پذیرش دانشجو در رشته‌های تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ و دوره‌های متفاوت کوتاه مدت آمادگی کامل را دارد.

ابوالفضل گلستانی سرپرست تیم ارزیابان بیرونی دوره MBBS وزارت بهداشت در این جلسه از آغاز ارزیابی این دوره در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، اصفهان، همدان، تهران، ایران و شهید بهشتی خبر داد و گفت: این دانشگاه‌ها به دلیل قدمت بالا در پذیرش دانشجوی بین‌الملل برای ارزیابی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این دوره از ارزیابی بیرونی، بررسی شرایط دانشجویان غیرایرانی از نظر انطباق با اسناد بالادستی و دستورالعمل آموزش پزشکی عمومی در دستور کار است. همچنین فرآیندها، رعایت مقررات، پایبندی به آئین‌نامه آموزشی و ظرفیت‌ها نیز باید بررسی شود.

گلستانی در پایان بر ضرورت توجه به آموزش زبان دانشجویان بین‌الملل تاکید کرد و گفت: تسلط دانشجویان علوم پزشکی در دوره پایه به زبان انگلیسی و بعد از آن به زبان فارسی، اهمیت بسیاری دارد، چراکه دانشجویان در آموزش بالین با بیمار ارتباط دارند و باید با زبان فارسی آشنا باشند. این عامل نیز در کنار سایر استانداردها باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا مرتضوی معاون بین‌الملل دانشگاه در این جلسه به اهمیت توجه به کیفیت آموزش در پردیس بین‌الملل دانشگاه اشاره کرد و گفت: با ایجاد پردیس بین‌الملل، بازنگری ساختار آموزشی و پژوهشی، طرح و بررسی مسائل دانشجویان، اجرای سیستم منتورشیپ دانشجویان و ارائه مشاوره به آنها و ایجاد بستر صدای دانشجو (Voice of Student) صورت گرفت.

وی با اشاره به اقداماتی همچون اصلاح ظرفیت‌ها، گفت: بخشی از کلاس‌های پایه دانشجویان بین‌الملل از پردیس به دانشکده پزشکی منتقل شده که اقدام مهمی است. با توسعه فضای فیزیکی استقرار این دانشجویان نیز مطلوب‌تر می‌شود.

دکتر محمد رحمتی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر محمود مسیحا هاشمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و دکتر مهرداد حقیقی رئیس دانشکده پزشکی نیز در این جلسه حضور داشتند و با مرور دستاوردها و ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در راستای خدمت‌رسانی به دانشجویان بین‎الملل دوره MBBS اعلام کردند.

MBBS به صورت اختصار و به معنای کارشناسی پزشکی و جراحی، یک مدرک پزشکی است که به واسطه گذراندن دوره‌های پزشکی عمومی، فرد می‌تواند در مقطع کارشناسی تحصیل خود را به اتمام برساند و تمام آموزش‌های عمومی پزشکی را فرا بگیرد و به عنوان یک جراح یا پزشک مشغول به کار شود. این دوره پزشکی شامل رشته‌هایی نظیر جراحی عمومی، میکروبیولوژی، پزشکی در رشته‌های پوست، کودکان، آسیب شناسی انسان، فارماکولوژی، آناتومی انسان و بیوشیمی پزشکی می‌شود و با توجه به شرایط تحصیل دوره‌های پزشکی در هر کشور ممکن است از ۴ تا ۶ سال طول بکشد. M.B.B.S. یا لیسانس پزشکی در ایران مخفف عبارت Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery است. هدف از این دوره تمرکز بر آماده سازی افراد برای حرفه پزشکی با گذراندن دوره کارشناسی حرفه‌ای است.