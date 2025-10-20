  1. استانها
فرماندار شیراز: ۳ درصد بودجه شهرداری باید به محرومیت‌زدایی اختصاص یابد

شیراز-فرماندار شیراز با اشاره به اختصاص ۳ درصد از بودجه شهرداری به پروژه‌های محرومیت‌زدایی گفت:همین میزان اعتبار باید با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و بر اساس اولویت‌های کارشناسی هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین کراماتی، صبح دوشنبه در سلسله جلسات قرارگاه محرومیت‌زدایی حضرت احمدبن‌موسی (ع) این گردهمایی را اثربخش و حاوی تصمیم‌های مهم در مسیر ارتقای رفاه شهروندان دانست.

وی با بیان این‌که ادای دین به شهری که در آن زندگی می‌کنیم وظیفه‌ی همگان است، ادامه داد: شیراز در بیرون از مرزها به‌عنوان شهری تمدن‌خیز و زیبا شناخته می‌شود و باید همه محله‌های آن از امکانات لازم برای زندگی بهره‌مند باشند.

فرماندار شیراز با اشاره به مباحث مطروحه در این جلسه افزود: هدف اصلی شناخت دقیق وضعیت موجود و حرکت به‌سوی وضعیتی مطلوب است؛ وضعیتی که بتواند دامنه مشکلات را کاهش دهد و برنامه‌ریزی‌ها را به‌سوی عدالت اجتماعی هدایت کند.

کراماتی درباره‌ی مناطق گردخون و وزیرآباد نیز گفت: موضوعات بهداشتی این مناطق در اولویت پیگیری قرار دارد تا مشکلات آن‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به اختصاص ۳ درصد از بودجه شهرداری به پروژه‌های محرومیت‌زدایی تأکید کرد: هرچند اقدامات مدیریت شهری در این زمینه بیش از سهم تعیین‌شده است، اما تلاش می‌شود همین میزان با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و بر اساس اولویت‌های کارشناسی هزینه شود.

فرماندار شیراز درباره پروژه‌های محرومیت‌زدایی شهری افزود: ساخت سینما در برخی محله‌ها، ایجاد بوستان و طرح‌هایی مانند مجتمع پروتئینی دروازه‌ی کازرون در حال تغییر چهره مناطق جنوبی شهر است.

کراماتی گفت: هرچند این طرح‌ها خود نوعی محرومیت‌زدایی هستند، اما در زمره بودجه ۳ درصدی اختصاصی قرار نمی‌گیرند.

فرماندار شیراز با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در محرومیت‌زدایی تصریح کرد: بر اساس نقشه‌راه و سند راهبردی محرومیت‌زدایی، هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های مختلف در تعامل با شهرداری دنبال می‌شود تا این همراهی مسیر کاهش محرومیت را هموار سازد.

