۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲
استانها فارس
پروژههای قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در شیراز افتتاح شد
شیراز - ۱۵۸۶ پروژه محرومیتزدایی در شهرستان شیراز، توسط قرارگاه احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس، به بهره برداری رسید.
مطالب مرتبط
سردار حزنی: مدیریت خوب و درست مشکلات را حل خواهد کرد
علیپور: سهم ۱۰ درصدی بودجه عمرانی شیراز پاسخگوی محرومیتزدایی نیست
اسدی: ۳۱۹ پروژه محرومیتزدایی در شیراز افتتاح شد
دفاع همچنان باقیست؛ از جنگ ۸ ساله تا حماسه ۱۲ روزه
برچسبها
محرومیت زدایی
پروژه های محرومیت زدایی
رفع محرومیت
شیراز
