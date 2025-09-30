  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

پروژه‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در شیراز افتتاح شد

شیراز - ۱۵۸۶ پروژه محرومیت‌زدایی در شهرستان شیراز، توسط قرارگاه احمد بن‌ موسی(ع) سپاه فجر فارس، به بهره برداری رسید.

