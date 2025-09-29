سردار حزنی: مدیریت خوب و درست مشکلات را حل خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدضیاالدین حزنی عصر دوشنبه در آیین افتتاح پروژههای قرارگاه محرومیتزدایی سپاه فجر فارس به اهمیت تشکیل قرارگاه احمد بن موسی اشاره و از تلاشهای سردار شهید غیبپرور و سردار شهید سلامی در راه ایجاد این قرارگاه محرومیتزدایی تقدیر و یاد آنها را گرامی داشت.
وی به افتتاح ۳۱۹ پروژه محرومیتزدایی شهرداری شیراز نیز اشاره و از عملکرد مدیریت شهری شیراز که نسبت به برخی شهرهای دیگر عملکرد موفقتری داشته تقدیر کرد.
معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه، بر اهمیت عملکرد و تعامل سپاه فجر و شهرداری شیراز در حل مشکلات تأکید کرد و از صدور مجوز بهکارگیری بازنشستگان سپاه در قرارگاههای محرومیتزدایی بسیج سازندگی خبر داد و گفت: این اتفاق میتواند در رفع نیازهای پروژهها موثر باشد.
سردار حزنی همچنین به موضوع مدیریت بحران کرونا اشاره کرد و گفت: این قرارگاه در همان زمان هم منشاء خیر و برکات زیادی در مناطق محروم بوده است که باید از تلاشهای فرماندهان و مدیران که در این زمینه فعال بودند، قدردانی کرد.
معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه با تاکید براهمیت پروژههای توسعهای به موفقیتهای صورتگرفته درمحرومیتزدایی اشاره و تصریح کرد: قطعاً مدیریت خوب و درست مشکلات را حل خواهد کرد.
