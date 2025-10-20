سرهنگ صبح زاهدی: دستگیری ۳ عامل تیراندازی در لنگرود؛ یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان خط قرمز پلیس و دستگاه قضائی است اظهار کرد: پلیس با عاملان هرگونه رفتار مجرمانه و مخل امنیت و آرامش فردی و عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد می‌کند.

وی در ادامه گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد درگیری و تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از محلات شهرستان لنگرود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اعلام اینکه با حضور مأموران پلیس امنیت عمومی در محل مورد نظر مشخص شد، ۴ نفر در پی اختلاف شخصی و مالی با یکدیگر درگیر شده‌اند افزود: در این نزاع ۳ نفر با سلاح شکاری به طرف دیگر درگیری شلیک و باعث جراحت یک فرد شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با اقدامات پلیسی صورت گرفته محل اختفا متهمان متواری این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی قضائی این افراد دستگیر شدند.

سرهنگ سرخوش پور در پایان با اشاره به اینکه متهمان ۳۱، ۳۲ و ۳۷ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت اذعان داشت: پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که به هر نحو مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.