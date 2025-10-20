به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نظیر در نشست آموزشی مدیران مدارس علمیه استان با اشاره به آمار پذیرش سال تحصیلی جاری اظهار کرد: در مجموع ۸۸۰ نفر در سطوح ۲ و ۳ اقدام به ثبت‌نام اولیه کردند که از این تعداد، ۵۸۵ نفر ثبت‌نام نهایی شدند. این میزان نسبت به سال قبل رشدی حدود ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد که جای شکرگزاری دارد و نتیجه تلاش و پیگیری مدیران و همکاران مدارس است.

وی با بیان اینکه استقبال از تحصیل در حوزه علمیه خواهران با وجود شرایط اجتماعی و شغلی بانوان روندی رو به رشد داشته است، افزود: این رشد بیانگر اعتماد عمومی به حوزه‌های علمیه و تأثیر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مدارس در جذب علاقه‌مندان به علوم دینی است.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان یزد اظهار کرد: ممکن است آمار طلاب جاری در مجموع نسبت به گذشته اندکی کمتر به نظر برسد، اما این موضوع ناشی از اجرای برنامه‌های جدید آموزشی است که با هدف تسریع در فرایند تحصیل و جلوگیری از طولانی شدن سنوات تحصیلی طراحی شده است. بر اساس این سیاست، طلاب پس از اتمام واحدهای درسی، بدون وقفه فارغ‌التحصیل می‌شوند و تحصیل آنان به دلیل یک مقاله یا واحد معطل نمی‌ماند.

نظیر با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی ساختار علمی مدارس گفت: بر اساس آئین‌نامه جدید، هر مدرسه باید دارای گروه علمی و هسته اساتید فعال باشد. در مدارسی که گروه علمی تشکیل نشده، لازم است هسته اساتید شامل چهار استاد در رشته‌های فقه و اصول، تفسیر، منطق و فلسفه و ادبیات دینی ایجاد شود تا فعالیت‌های علمی و آموزشی با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی همچنین فعال‌سازی شورای مدرسه را ضروری دانست و افزود: شورای مدرسه که متشکل از مدیر، معاونان و نماینده اساتید است، باید در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و اداری مانند انتقال، مرخصی یا تعیین وضعیت طلاب نقش مؤثر داشته باشد. تصمیم فردی در این زمینه‌ها مغایر با آئین‌نامه است.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان با اشاره به لزوم انتخاب اساتید توانمند و متعهد گفت: از میان داوطلبان معرفی‌شده به هیئت جذب، ۱۲ نفر از اساتید واجد شرایط انتخاب و معرفی شده‌اند که ۸ نفر از آنان در مدارس مشغول به تدریس خواهند شد. اساتید موظف‌اند علاوه بر تدریس، در فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تربیتی مدارس نیز همکاری فعال داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و همدلی در محیط مدرسه اظهار کرد: فضای آرام، صمیمی و توأم با گذشت، زمینه‌ساز رشد علمی و معنوی طلاب است. همه ما باید برای موفقیت یکدیگر دعا کنیم و در صورت بروز خطا، با بزرگواری از هم بگذریم.