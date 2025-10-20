به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اصغری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانش‌آموزان «محنا مصدّق» در رشته شعر از آموزش و پرورش ناحیه دو و «امیر رضا اسگندزاده» در رشته داستان نویسی از شهرستان نمین و در دوازدهمین دوره سوگواره سراسری «احلی من العسل» رتبه برتر را کسب کردند.

وی ضمن تبریک این رتبه‌های ارزشمند به دانش‌آموزان منتخب و خانواده‌های آنها از زحمات خالصانه همکاران و عوامل ذی‌ربط قدردانی نموده و برای این عزیزان از درگاه پروردگار متعال توفیقات روزافزون و خادمی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را مسئلت کرد.

وحید سیدهاشمی، رییس اداره قرآن، عترت و نماز استان اردبیل، نیز ضمن عرض خداقوت خدمت تمامی دست اندرکاران برگزاری این جشنواره به میزبانی استان کرمان، افزود: این پویش، فرصتی بود تا دانش آموزان هر چه بیشتر با سیره اهل بیت (ع) آشنا شده و آنها را الگو و سرمش خود قرار دهند.

سید هاشمی در ادامه افزود: برای مقابله با تهاجم فرهنگی، تولیدکنندگان محتواهای الکترونیکی می‌توانند با نشر آثار فاخر و معنوی به ویژه با محوریت امامت و ولایت، نسبت به جذب دانش آموزان این مرز و بوم و حفظ و صیانت از روح، فکر و جسم آنها، به رسالت خویش عمل کنند.