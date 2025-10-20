پورحیدری: ۷۰ واحد صنعتی بتن آماده در گیلان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت کارخانجات بتن آماده، ضمن استماع نظرات اعضای منتخب انجمن بتن آماده استان، اظهار داشت: حفظ و بهبود استانداردهای کیفی صنعت بتن استان برای امن سازی ابنیه و پروژه‌های عمرانی مهم است. به لحاظ تخصصی و فنی در تمام پروژه‌های عمرانی حائز اهمیت است.

وی با اشاره به فعالیت ۷۰ واحد صنعتی بتن آماده مجهز در گیلان گفت: رکود ساخت و ساز در کل کشور بازار فروش این محصول استراتژیک را با چالش روبرو کرده است که تا زمان بهبود وضعیت نیازمند تسهیلات مناسب و حمایت می‌باشند.

پورحیدری تأمین سوخت تجهیزات و ماشین آلات، هزینه‌های زیاد حمل و نقل و افزایش ترافیک شهری را چالش‌های جدی فعالان این عرصه برشمرد و افزود: قطعاً در خصوص تخصیص سوخت واحدها با شرکت نفت مذاکره خواهد شد و برای توانمندی و افزایش ظرفیت تولید واحدهای بتنی با حضور مدیران کارخانجات سیمان استان و اداره کل استاندارد جلسه ویژه برگزار خواهد شد.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه ۷۰ درصد نیاز سیمانِ واحدهای تولید بتن آماده از دو کارخانه بزرگ سیمان خزر و سیمان سبز دیلمان تأمین می‌شود تشریح کرد: این سهولت دسترسی به مواد اولیه بسیار افتخارآمیز است ولی ارتقا کیفیت مواد اولیه بتن با هدف افزایش کیفیت محصول بتن آماده در اولویت بالایی است که به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی محصولات بتن آماده را مشمول استاندارد اجباری دانست و تشریح کرد: حساسیت کیفیت این محصول در کلیه ساخت و سازها و استحکام پروژه‌های عمرانی بسیار مهم می‌باشد و قیمت آن متأثر از قیمت شن و ماسه و همچنین سیمان مورد عرضه در بورس می‌باشد که برخی از نوسانات در بورس کالا باعث تلاطم در قیمت و سطح عرضه بتن می‌گردد.