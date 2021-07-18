خطر افزایش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن/سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نظارت امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در صنعت بتن ۱۰۰ هزار پرسنل شاغل داریم و این صنعت با ۱۲۰ صنف در ارتباط است، اظهارداشت: ۸۰ درصد سیمان فله در کشور توسط تولیدکنندگان بتن مصرف می‌شود با این حال امروز کارخانه‌ها با مشکلات عدیده ای برای تأمین سیمان موردنیاز خود مواجه شده اند.

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران افزود: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف نشده است. با عدم اطلاع رسانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده اند.

وی ادامه داد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره گر است. ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده ایم اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است.

نظارت افزود: در حال حاضر کارخانجات سیمان با مشکل برق مواجهند و تولید را کاهش داده اند و به صورت قطره چکانی در بورس می‌فروشند و در برخی از استان‌ها نیز به صورت کوپنی به تولیدکنندگان بتن سیمان را عرضه می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه‌ای که قبلاً ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است.

نظارت افزود: با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود. این موضوع تورم بالایی را در ساخت مسکن ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران، با این شیوه فروش سیمان حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه باید سیستم عرضه سیمان در بورس تعلیق و این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت شفاف به بورس وارد شود، گفت: در حال حاضر فقط دلالان قیمت‌ها را در بورس جابه جا می‌کنند و تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان نمی‌رسد. همین موضوع موجب شده ۸۰ درصد کارخانجات تولیدکننده بتُن تعطیل شوند.

نظارت گفت: دولت بعدی وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان قیمت را می‌دهد در حالی که مواد اولیه ساخت مسکن به این وضع افتاده است. قطعاً با این قیمت‌ها نمی‌توان مسکن ارزان قیمت به مردم فروخت.

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران اظهارداشت: علاوه بر مسکن، در بخش پروژه‌های عمرانی همچون سدسازی، پل‌ها و … نیز با مشکل مواجه شده ایم و تقریباً ۷۰ درصد پروژه‌ها تعطیل شده اند.

وی یادآور شد: مکانیزم عرضه سیمان در بورس مشکل دارد، چرا که سقفی برای آن تعریف نشده و وقتی کارخانه کف قیمت را اعلام می‌کند، دلال وارد می‌شود و تا جایی که امکان دارد قیمت را بالا می‌برد.

نظارت افزود: اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه علاوه بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم.

رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران گفت: باید سازوکار به شکلی باشد که در زمان عرضه سیمان در بورس فقط صنایع سیمان بر بتوانند این محصول را بخرند تا سیمان به دست دلال نرسد. تولیدکننده واقعی نباید با دلال وارد رقابت شود.

وی با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهارداشت: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعاً قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان‌تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.

نظارت یادآور شد: در حال حاضر ۸۵ میلیون تُن سیمان در کشور تولید می‌شود که ۶۵ میلیون تُن مصرف داخل و ۲۰ میلیون تُن مازاد است که از این میزان ۱۸.۸ میلیون تُن صادر می‌شود، بنابراین کشور از نظر تولید سیمان هیچ مشکلی ندارد و حتی تحریم نیز روی تولید سیمان نتوانست تأثیر چندانی بگذارد. ما چهارمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا هستیم اما متأسفانه امروز به وضعی دچار شده ایم که سیمان پیدا نمی‌شود.