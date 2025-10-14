استراحت اجباری در انتظار بازیکنان ملی پوش استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران خود را برای دیدار هفته هفتم مقابل مس رفسنجان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آماده میکند و شاگردان ریکاردو ساپینتو از روز شنبه ۱۹ مهر تمرینات خود را برای این بازی از سر گرفتهاند.
با توجه به تعطیلی رقابتهای لیگ برتر به دلیل برگزاری بازیهای ملی، برخی از بازیکنان استقلال از جمله داکنز نازون، یاسر آسانی، رستم آشورماتوف، رامین رضائیان، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقینیا و دیدیه اندونگ در دیدارهای ملی حضور داشتند. به جز رزاقینیا و سحرخیزان که همراه تیم امید بودند و پس از پایان اردوی تیمشان به تمرینات استقلال اضافه شدهاند، سایر نفرات هنوز در دور جدید تمرینات حاضر نشدهاند.
از میان بازیکنان نامبرده، رستم آشورماتوف، رضائیان، نازون، اندونگ و آسانی جزو ترکیب اصلی استقلال بودهاند. در خوشبینانهترین حالت، همه ملیپوشان استقلال میتوانند در تمرین روز پنجشنبه و یک روز پیش از دیدار با مس حضور یابند.
با توجه به دیدار مهم استقلال مقابل الوحدات که در تاریخ ۳۰ مهر برگزار میشود و خستگی ملیپوشان، احتمال دارد ساپینتو در هفته هفتم لیگ برتر به اکثر این بازیکنان استراحت دهد تا آنها برای بازی آسیایی تیم آماده باشند.
