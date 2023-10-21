به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده ضمن گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در خصوص نقش اولیا در تحقق اهداف آموزش و پرورش به‌ویژه سند تحول بنیادین گفت: «نظام تعلیم و تربیت از ۴ رکن خانواده، مدرسه، اجتماع و رسانه تشکیل شده که اولیا و خانواده، یکی از ارکان مهم تربیت است.

وی با بیان اینکه خانه، اولین رکن آموزش فرزندان است و ۶ سال از بهترین دوران تربیت کودک در خانه شکل می‌گیرد، اظهار کرد: با ورود به مدرسه و در ادامه مسیر تحصیلی نیز ساعات مهمی از حضور دانش‌آموز و فرزند در خانه سپری می‌شود و به همین خاطر، اولیا و خانواده‌ها نقش بسزایی در تربیت و تعالی دانش‌آموز که مورد نظر آموزش و پرورش است، را برعهده دارند.

محمودزاده تصریح کرد: تحقق نقش اولیا و خانواده در تربیت و ارتقای دانش و مهارت‌های دانش‌آموز، نیازمند یک مشارکت پذیری و هم‌افزایی است تا خانه و مدرسه با ادبیات مشترک مسیر را برای کسب آموزه‌های تربیتی، علم آموزی و توانایی‌های مهارتی دانش آموزان فراهم آورند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وجود ادبیات مشترک در سند تحول بنیادین گفت: زمینه این ادبیات مشترک باید در جامعه مهیا شود. در این میان رسانه‌ها و سایر متولیان نیز باید در چیدمان این نقشه راه که سند تحول بنیادین محور حرکت و برنامه هاست یاری کنند تا نقش اولیای دانش‌آموز در مدرسه به جهت مشارکت‌های جدی تحقق یابد.

وی تصریح کرد: مشارکت، نوعاً مشارکت مالی خانواده‌ها نیست بلکه نیازمند مشارکت چندوجهی والدین در فرایند برنامه‌ها و امور آموزشی و پرورشی در مدارس هستیم تا با ادبیات مشترک موضوع تربیت بین مدرسه و خانه مدیریت شود و امیدواریم در تحقق و اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آن به خوبی نقش خانواده و اولیا در تربیت تبیین شده بتوانیم کارهای راهبردی و اساسی را انجام دهیم.

محمودزاده نقش آفرینی و مشارکت والدین در اجرای برنامه‌های تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در مدارس غیردولتی را یاد آور شد و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها در این مدارس برای تحصیل دانش‌آموزان متحمل هزینه اند؛ بنابراین مشارکت آنان در پیشبرد و برنامه‌های آموزشی و پرورشی خوبی حائز اهمیت است.

وی خواستار اتخاذ تدابیر شایسته از سوی مدارس برای مشارکت همه جانبه خانواده‌ها شد و اظهار کرد: حضور مؤثر اولیا در مدارس دولتی و غیردولتی توفیقی است تا همراه با آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان در تراز انقلاب اسلامی مشارکت کنند و برجستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و علمی دانش‌آموز در مجموعه آموزش و پرورش محقق شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اجرای طرح توانمند سازی معلمان و ساماندهی تخصصی نیروی انسانی در مدارس غیر دولتی، گفت: با برنامه ریزی مناسب آموزشی و تربیتی در قالب پروژه مهر ۱۴۰۲ علاوه بر تخصیص نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس غیر دولتی، محیط و کلاس‌های مدارس بهسازی و در شهریور ماه آماده استقبال از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید بود.

وی گفت در مدارس غیر دولتی کلاس بدون معلم وجود ندارد و کتاب‌های درسی نیز در اختیار همه دانش‌آموزان قرار گرفته است.