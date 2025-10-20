به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره انار در منطقه تاریخی بیشاپور با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری این شهرستان از تاریخ ۳۰ مهر تا دوم آبان ماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رویداد مذکور با همت بخش خصوصی، مدیریت فرمانداری این شهرستان و همکاری برخی از ادارات از جمله مدیریت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد، ادامه داد: با برگزاری این جشنواره زمینه برای بازاریابی و فروش مستقیم محصولات، تبادل تجربیات بین کشاورزان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش و مزیت‌های محصولات کشاورزی فراهم می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: رویداد مذکور همچنین نقش مؤثری در توسعه روستایی، جذب گردشگر، ایجاد اشتغال فصلی و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع محلی دارد و به عنوان ویترینی از توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان و استان شناخته می‌شود.

بهجت حقیقی گفت: برداشت انار از سطحی بالغ بر یکهزار و ۶۰۰ هکتار از باغ‌های شهرستان کازرون از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال حدود ۴۸ هزار تن انار در این شهرستان تولید می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در رویداد مذکور انواع ارقام انار تولیدی شهرستان شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش به نمایش گذاشته می‌شود که رقم رباب مرغوب‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید.