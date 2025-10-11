جوکار: برداشت چغندر قند از ۳۵۰ هکتار مزارع کوار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول جوکار گفت: برداشت چغندر قند از اوایل مهرماه در مزارع شهرستان آغاز شده و با توجه به متوسط عملکرد ۸۰ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود ۲۸ هزار تن محصول در شهرستان برداشت گردد.

وی ادامه داد: شرایط مناسب آب‌وهوایی، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و رعایت اصول فنی توسط کشاورزان در مراحل تولید باعث شده چغندر قند تولیدی در شهرستان از کیفیت بالایی برخوردارباشد.

مدیر جهاد کشاورزی کوار با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین مواد اولیه صنایع قند و شکر کشور، تصریح کرد: تولید چغندر قند علاوه‌ بر تأمین نیاز کارخانه‌ها، نقش مهمی در اشتغال زایی و اقتصاد کشاورزان دارد.