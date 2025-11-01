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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

زمانی فرد: برداشت ۳۵۰۰ تن خرمالو در فارس پیش‌بینی می‌شود

زمانی فرد: برداشت ۳۵۰۰ تن خرمالو در فارس پیش‌بینی می‌شود

شیراز- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت خرمالو از سطح ۲۴۴ هکتار باغ های بارور این استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زمانی فرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برداشت خرمالو از اوایل آبان ماه آغاز شده است و تا آذر ماه ادامه دارد، افزود: سطح باغ‌های خرمالوی استان ۲۵۶ هکتار است و ۱۲ هکتار آن هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیده است.

به گفته وی؛ استان فارس با ۱۲ درصد سطح باغ‌های خرمالوی کشور چهارمین استان از لحاظ سطح و با سهم ۱۰ درصدی تولید این محصول بعد از استان‌های گلستان، مازندران و تهران نیز چهارمین استان تولیدکننده این محصول در کشور محسوب می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه غالب ارقام خرمالو در استان فارس، قصردشتی، کاردی، ژاپنی (فویو، هاچیا، سایجو) است، تصریح کرد: شهرستان‌های استهبان، مرودشت، جهرم، بیضاء، کوار، کازرون، خفر، داراب، شیراز و فسا به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید خرمالو را در بین ۳۷ شهرستان استان فارس به خود اختصاص داده‌اند و محصول برداشت شده علاوه بر مصرف در شهرستان‌های استان فارس، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در سال‌های اخیر با توجه به تقاضای بازار مصرف و قیمت این میوه، توسعه باغ‌های خرمالو در بین باغداران رواج یافته است، میوه خرمالو به دلیل ماندگاری بالا در انبار و در مسیر حمل و نقل، زودتر از مرحله رسیدن کامل بر روی بوته، چیده می‌شود.

خرمالو جزو میوه‌های فرازگرا است، یعنی زمانی که به مرحله رسیدن فیزیولوژیک می‌رسند، با اینکه هنوز سفت و تقریباً غیرقابل خوردن هستند، قابلیت برداشت را دارند و می‌توانند بعد از چیده شدن در این مرحله، باز هم قابلیت رسیدن کامل و قابل خورده شدن را پیدا کنند.

کد مطلب 6641027

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