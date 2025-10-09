پرواز قیمت شیر و لبنیات در فارس؛ زنگ خطر برای سلامت جامعه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شیر و فرآوردههای لبنی، به عنوان یکی از ارکان اصلی و حیاتی سبد غذایی خانوار ایرانی، نقش بسزایی در تامین سلامت و تندرستی جامعه ایفا میکنند. این مواد غذایی ارزشمند، منبع غنی کلسیم، پروتئین و ویتامینهای ضروری هستند که برای رشد کودکان، استحکام استخوانها و پیشگیری از بسیاری از بیماریها ضروری میباشند.
متاسفانه، در ماههای اخیر، استان فارس شاهد افزایش بیسابقهای در قیمت شیر و فرآوردههای لبنی بوده است.
این افزایش قیمت، که ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش هزینههای تولید، توزیع و نرخ تورم است، نگرانیهای جدی را در میان مصرفکنندگان و کارشناسان به وجود آورده است.
بسیاری از خانوادهها، به ویژه اقشار کمدرآمد، دیگر قادر به خرید شیر و لبنیات به میزان کافی نیستند و این موضوع میتواند پیامدهای ناگواری برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد.
ارتباط افزایش قیمت لبنیات به افزایش حقوق کارکنان
حمید مصباح رئیس اتحادیه لبنیات استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت لبنیات به افزایش حقوق کارکنان که بر اساس قانون ۴۰ درصد افزایش یافته است، اشاره کرد و گفت: در کنار افزایش حقوق، هزینه مواد اولیه مانند شیر، شیرینکننده، جعبه و ... در حال افزایش است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در کمتر از یک سال، دو بار قیمت شیر افزایش یافته است و هماکنون نیز صحبتهایی درباره افزایش قیمت آن در جریان است.
رئیس اتحادیه لبنیات فارس با بیان اینکه این افزایشها ناشی از افزایش هزینههای انرژی کارخانهها، شامل برق و گاز است که باعث بالا رفتن هزینههای تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی محصولات میشود، افزود: کارخانههای لبنی و غیر لبنی تمایلی به افزایش قیمت ندارند، زیرا بازار خود را از دست میدهند، اما هزینههای بالا و کاهش مصرف لبنیات (که به زیر ۵۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است، در حالی که میانگین جهانی ۲۵۰ کیلوگرم است) باعث میشود که تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت شوند.
حمایت دولت از دامداران و صنعت لبنیات لازم است
مصباح سپس به وضعیت کارخانههای لبنی در استان فارس و امکان وجود تفاوت قیمت با مناطق و شهرهای دیگر اشاره کرد و افزود: کارخانههای بزرگ و با راندمان بالا، روزانه بیش از ۱۰۰۰ لیتر شیر دریافت میکنند که این امر باعث کاهش هزینههای تولید و قیمت پایینتر میشود. در مقابل، کارخانههای کوچکتر در استان فارس، به دلیل راندمان پایینتر، قیمت تمام شده بالاتری دارند و حمایتهای دولتی نیز محدود است.
وی در پایان با درخواست حمایت دولت از دامداران و صنعت لبنیات گفت: دولت باید از این قشر حمایت کند تا بتوان مصرف لبنیات را در کشور و استان فارس حفظ کرد.
مصباح با تاکید بر اهمیت حمایتهای دولتی، از جمله یارانهها و پشتیبانی از نهادههای دامی، خواستار گفتگوی رسانهها و مسئولان شد تا راهکارهای بهتری برای حل مشکلات ارائه شود؛ چراکه هدف نهایی، حفظ سلامت مردم و پایداری صنعت لبنیات در کشور است.
نظارت بر قیمت محصولات لبنی مستمر است
علیرضا شیخ مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند نظارت و کنترل قیمتهای لبنیات در بازار فارس گفت: این نظارت بر اساس ، قیمت تمام شده و تعرفههای مربوط است و این تعرفهها و قیمتها توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میشود و در سایت ۱۲۴ نیز قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: در این سایت، تمامی محصولات به صورت گروهبندی شده نمایش داده میشوند، به طوری که شهروندان میتوانند با مراجعه به آن، قیمتهای بازار را مقایسه کنند و در صورت تخلف، جریمههای مربوطه اعمال میشود. وظیفه مدیریت بازرسی صرفاً نظارت بر رعایت قیمتهای تعیین شده است و نقش دیگری در تعیین قیمتها ندارد.
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه نکته هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است، افزود: قیمت رسمی لبنیات در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالاهای اساسی درج شده و هرگونه فروش بالاتر این قیمت خلاف قانون است.
شیخ با اشاره به این موضوع که شهروندان نقش مهمی در فرآیند نظارت دارند و بیشترین کمک را در کشف تخلفات میکنند،گفت: شهروندان میتوانند از طریق سامانه تلفنی شکایات و گزارشهای خود را ارسال کنند. این شکایات پس از بررسی و مکاتبات لازم، منجر به اعمال تعرفههای مجاز و در صورت نیاز، پیگیریهای قانونی میشود. قبل از هرگونه افزایش قیمت، باید مجوزهای لازم از سازمان حمایت دریافت شده باشد.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: اقلام اساسی مانند شیر و لبنیات جزء کالاهای مورد نیاز جدی مردم است و هرگونه تخلف در گران فروشی این محصول مورد رصد و برخورد جهاد کشاورزی استان قرار خواهد گرفت.
اتحادیه دامداران فارس درخواست افزایش قیمت شیر را دارد
صمد رنجبری به عنوان سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت قیمتگذاری محصولات لبنی، به ویژه شیر گفت: قیمت شیر و موارد مرتبط همان قیمت قبلی باقی میماند.
وی ادامه داد: درخواست افزایش قیمت شیر توسط اتحادیه دامداران فارس مطرح شده ، اما پس از ارسال آنالیز قیمتها به تهران، تصمیمگیری در مورد تغییر قیمتها انجام میشود.
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس تصریح کرد: آنالیز قیمتها به مرکز ارسال شده و تاکنون هیچ جوابی از تهران درباره تغییر قیمتها دریافت نشده است و در نتیجه، قیمتها به صورت قبل خواهد بود.
